У Луцьку під час пожежі в п’ятиповерхівці загинув 45-річний чоловік, 20 людей евакуювали. ФОТО

У Луцьку під час пожежі в п’ятиповерхівці бійці ДСНС врятували 5 людей, з яких троє – діти.Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Волині.18 травня о 00:56 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у п'ятиповерхівці в Луцьку на вулиці Даньшина. До місця події спрямували рятувальників 2-ї та 25-ї пожежно-рятувальних частин Луцька, оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС області. Перший підрозділ служби 101 прибув за викликом уже за 5 хвилин.З'ясувалося, що пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі: в кімнаті вогонь охопив меблі, хатні речі й сягнув стелі. Продукти горіння поширилися коридорами й помешканнями з третього по п'ятий поверхи. Зусилля рятувальників були зосереджені у двох напрямках – порятунку й евакуації людей та ліквідації загорання.Рятувальники 2-ї ДПРЧ із суміжної квартири, де вирувала пожежа, вивели сходовою клітиною жінку й винесли її сина молодшого шкільного віку, загорнувши дитину в ковдру. Із четвертого поверху бійці 25-ї ДПРЧ врятували матір з немовлям.На допомогу людям з квартири на п'ятому поверсі рятувальники піднялися автодрабиною. Там перебувала мама з дитиною (хлопчик віком до 10-и років). Маму і її сина рятувальники вивели по сходовій клітині.Горіння локалізували о 01:14, ліквідували – о 01:22. На гасіння було подано 3 пожежних водяних стволи, працювали три ланки газодимозахисної служби. Всього задіяно 4 одиниці техніки. Загалом евакуйовано 20 мешканців, врятовано п’ятеро.Під час гасіння у квартирі, охоплені вогнем, співробітники ДСНС виявили тіло 45-річного чоловіка. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем загиблого під час куріння.