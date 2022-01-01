Росія завдала ракетного удару по Дніпру
Сьогодні, 08:59
Російські окупанти випустили по Дніпру дві ракети, одну збила ППО, є жертва.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"18 травня - тривожна ніч і неспокійний ранок. Ворожа атака по Дніпру. Уламки впали на приватне подвір’я. Поранено жінку. Пошкоджено 2 будинки", - йдеться в повідомленні.
Резніченко зазначив, що інша ракета втрапила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"18 травня - тривожна ніч і неспокійний ранок. Ворожа атака по Дніпру. Уламки впали на приватне подвір’я. Поранено жінку. Пошкоджено 2 будинки", - йдеться в повідомленні.
Резніченко зазначив, що інша ракета втрапила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Макрон пообіцяв Зеленському збільшити поставки зброї
Сьогодні, 06:47
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку під час пожежі в п’ятиповерхівці загинув 45-річний чоловік, 20 людей евакуювали. ФОТО
Сьогодні, 09:29
На Волині бджолярі беруться відроджувати бортництво: майструють хатинки для бджіл. ВІДЕО
Сьогодні, 09:18
Росія завдала ракетного удару по Дніпру
Сьогодні, 08:59
Росія продовжує завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах по всій території України, – Генштаб
Сьогодні, 08:44
Медіа