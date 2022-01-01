Росія завдала ракетного удару по Дніпру





Про це Валентин Резніченко.



"18 травня - тривожна ніч і неспокійний ранок. Ворожа атака по Дніпру. Уламки впали на приватне подвір’я. Поранено жінку. Пошкоджено 2 будинки", - йдеться в повідомленні.



Резніченко зазначив, що інша ракета втрапила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти випустили по Дніпру дві ракети, одну збила ППО, є жертва.Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації"18 травня - тривожна ніч і неспокійний ранок. Ворожа атака по Дніпру. Уламки впали на приватне подвір’я. Поранено жінку. Пошкоджено 2 будинки", - йдеться в повідомленні.Резніченко зазначив, що інша ракета втрапила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано.

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