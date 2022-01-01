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Росія завдала ракетного удару по Дніпру

Росія завдала ракетного удару по Дніпру
Російські окупанти випустили по Дніпру дві ракети, одну збила ППО, є жертва.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Росія завдала ракетного удару по Дніпру

"18 травня - тривожна ніч і неспокійний ранок. Ворожа атака по Дніпру. Уламки впали на приватне подвір’я. Поранено жінку. Пошкоджено 2 будинки", - йдеться в повідомленні.
Росія завдала ракетного удару по Дніпру

Резніченко зазначив, що інша ракета втрапила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано.

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Теги: Росія, Україна, війна
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