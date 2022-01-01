Ще одна парафія на Волині відреклася від Московського патріархату





Про це інформує Володимир-Волинська єпархія ПЦУ.



Повідомляють, що 17 травня 2022 року єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Троїцького храму села Чорників Володимир—Волинського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.



Під час зустрічі написали прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.



Архієрей задовільнив їх прохання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парафія села Чорників приєдналася до Православної церкви України.Про це інформує Володимир-Волинська єпархія ПЦУ.Повідомляють, що 17 травня 2022 року єпископу приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Троїцького храму села Чорників Володимир—Волинського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.Під час зустрічі написали прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.Архієрей задовільнив їх прохання.

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