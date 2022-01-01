Ще одна парафія на Волині відреклася від Московського патріархату
Сьогодні, 08:10
Парафія села Чорників приєдналася до Православної церкви України.
Про це інформує Володимир-Волинська єпархія ПЦУ.
Повідомляють, що 17 травня 2022 року єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Троїцького храму села Чорників Володимир—Волинського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі написали прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
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Про це інформує Володимир-Волинська єпархія ПЦУ.
Повідомляють, що 17 травня 2022 року єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Троїцького храму села Чорників Володимир—Волинського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі написали прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
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