Ще одна парафія на Волині відреклася від Московського патріархату

Ще одна парафія на Волині відреклася від Московського патріархату
Парафія села Чорників приєдналася до Православної церкви України.

Про це інформує Володимир-Волинська єпархія ПЦУ.

Повідомляють, що 17 травня 2022 року єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Троїцького храму села Чорників Володимир—Волинського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.

Під час зустрічі написали прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.

Архієрей задовільнив їх прохання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Чорників, церква, ПЦУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ще одна парафія на Волині відреклася від Московського патріархату
Сьогодні, 08:10
Не лише для переселенців: уряд розширив перелік громадян, які зможуть отримати гроші
Сьогодні, 07:18
Макрон пообіцяв Зеленському збільшити поставки зброї
Сьогодні, 06:47
Вітамін D: чому він надважливий для організму і що ще варто про нього знати
Сьогодні, 04:35
Повідомили, скільки засуджених помилували і відпустили воювати за Україну
Сьогодні, 02:34
Схожі новини
У селі Пальче церква перейшла до ПЦУ. ФОТО У селі Пальче церква перейшла до ПЦУ. ФОТО
10 травень, 12:52
Ще одна парафія на Волині відреклася від Московського патріархату Ще одна парафія на Волині відреклася від Московського патріархату
06 травень, 01:00
На Волині побудують ще один монастир. ФОТО На Волині побудують ще один монастир. ФОТО
29 квітень, 05:26
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО
28 квітень, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ще одна парафія на Волині відреклася від Московського патріархату
Сьогодні, 08:10
 0
Не лише для переселенців: уряд розширив перелік громадян, які зможуть отримати гроші
Сьогодні, 07:18
 0
Макрон пообіцяв Зеленському збільшити поставки зброї
Сьогодні, 06:47
 0
Вітамін D: чому він надважливий для організму і що ще варто про нього знати
Сьогодні, 04:35
 0
Повідомили, скільки засуджених помилували і відпустили воювати за Україну
Сьогодні, 02:34
 0
Медіа
відео
1/8