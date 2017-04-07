Не лише для переселенців: уряд розширив перелік громадян, які зможуть отримати гроші

Не лише для переселенців: уряд розширив перелік громадян, які зможуть отримати гроші
Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні розширив перелік громадян, які можуть претендувати на виплати по 2,2-2,5 тис. грн щомісячно від міжнародних гуманітарних організацій.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Раніше такі виплати передбачалися тільки внутрішньо переміщеним особам з числа найбільш вразливих соціальних категорій. Тепер виплати зможуть отримати й наші люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни на тимчасово окупованій території", - зазначив він.

"Заявку на отримання допомоги можна подати на сайті "єДопомога" (edopomoga.gov.ua), а з часом така можливість з’явиться в "Дії", - додав Шмигаль.

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Теги: допомога, гроші, уряд
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