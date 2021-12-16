Вітамін D: чому він надважливий для організму і що ще варто про нього знати

Вітамін D: чому він надважливий для організму і що ще варто про нього знати
Відчуття розбитості та поганий настрій із самого ранку, сил вистачає на мінімум завдань. Труднощі із зачаттям та виношуванням дитини, лібідо на 0, зайва вага, часті переломи. Так почувається людина з дефіцитом вітаміну D.

Не дарма цей вітамін називають вітаміном молодості та гарного настрою, повідомляє видання "Країна Здоров'я".

Звідки вітамін D надходить у наш організм? Якщо ми говоримо про харчування, то це жирна риба, злаки та крупи, м'ясо, сири.

А ще наш організм здатний сам продукувати D3 завдяки дії сонця. Однак цими способами нагромадити необхідну кількість вітаміну складно.

Тому майже всі потребують прийому біодобавок. Однак важливо погодити дозування з лікарем.

Діти потребують вітаміну D не менше, ніж дорослі. Скелет та м'язи просто не зможуть розвиватися без адекватного рівня вітаміну в організмі. Інтелектуальні здібності також залежать від нього безпосередньо.

За якими сигналами можна запідозрити дефіцит вітаміну Д? Один із частих – надмірна повнота, оскільки D3 відповідає за спалювання жиру.

Остеопороз ще один симптом, оскільки без вітаміну D не засвоюється кальцій. Звідси виникає ще одна проблема — каміння в нирках.

При нестачі вітаміну D страждає серце та судини, виникають ендокринні захворювання. Страждають насамперед статеві гормони, звідси знижене лібідо і навіть безпліддя.

Зовнішній дефіцит проявляється сухістю шкіри, випадінням волосся, ламкістю нігтів.

Для перевірки здаємо аналіз 25(ОН). Показник норми – від 60 до 80 нг/мл. Лікувальну або профілактичну дозу на прийом призначає лікар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вітамін D
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вітамін D: чому він надважливий для організму і що ще варто про нього знати
Сьогодні, 04:35
Повідомили, скільки засуджених помилували і відпустили воювати за Україну
Сьогодні, 02:34
Війна переходить у затяжну фазу, – міністр оборони Олексій Резніков
Сьогодні, 01:15
18 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 17 травня
17 травень, 23:11
Схожі новини
Експерти розповіли, коли, як і з чим найкраще пити вітамін D Експерти розповіли, коли, як і з чим найкраще пити вітамін D
22 січень, 20:40
Назвали продукти з вітаміном D, які рекомендують їсти щодня Назвали продукти з вітаміном D, які рекомендують їсти щодня
16 грудень, 2021, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вітамін D: чому він надважливий для організму і що ще варто про нього знати
Сьогодні, 04:35
 0
Повідомили, скільки засуджених помилували і відпустили воювати за Україну
Сьогодні, 02:34
 0
Війна переходить у затяжну фазу, – міністр оборони Олексій Резніков
Сьогодні, 01:15
 0
18 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 17 травня
17 травень, 23:11
 0
Медіа
відео
1/8