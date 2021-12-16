Вітамін D: чому він надважливий для організму і що ще варто про нього знати
Сьогодні, 04:35
Відчуття розбитості та поганий настрій із самого ранку, сил вистачає на мінімум завдань. Труднощі із зачаттям та виношуванням дитини, лібідо на 0, зайва вага, часті переломи. Так почувається людина з дефіцитом вітаміну D.
Не дарма цей вітамін називають вітаміном молодості та гарного настрою, повідомляє видання "Країна Здоров'я".
Звідки вітамін D надходить у наш організм? Якщо ми говоримо про харчування, то це жирна риба, злаки та крупи, м'ясо, сири.
А ще наш організм здатний сам продукувати D3 завдяки дії сонця. Однак цими способами нагромадити необхідну кількість вітаміну складно.
Тому майже всі потребують прийому біодобавок. Однак важливо погодити дозування з лікарем.
Діти потребують вітаміну D не менше, ніж дорослі. Скелет та м'язи просто не зможуть розвиватися без адекватного рівня вітаміну в організмі. Інтелектуальні здібності також залежать від нього безпосередньо.
За якими сигналами можна запідозрити дефіцит вітаміну Д? Один із частих – надмірна повнота, оскільки D3 відповідає за спалювання жиру.
Остеопороз ще один симптом, оскільки без вітаміну D не засвоюється кальцій. Звідси виникає ще одна проблема — каміння в нирках.
При нестачі вітаміну D страждає серце та судини, виникають ендокринні захворювання. Страждають насамперед статеві гормони, звідси знижене лібідо і навіть безпліддя.
Зовнішній дефіцит проявляється сухістю шкіри, випадінням волосся, ламкістю нігтів.
Для перевірки здаємо аналіз 25(ОН). Показник норми – від 60 до 80 нг/мл. Лікувальну або профілактичну дозу на прийом призначає лікар.
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Не дарма цей вітамін називають вітаміном молодості та гарного настрою, повідомляє видання "Країна Здоров'я".
Звідки вітамін D надходить у наш організм? Якщо ми говоримо про харчування, то це жирна риба, злаки та крупи, м'ясо, сири.
А ще наш організм здатний сам продукувати D3 завдяки дії сонця. Однак цими способами нагромадити необхідну кількість вітаміну складно.
Тому майже всі потребують прийому біодобавок. Однак важливо погодити дозування з лікарем.
Діти потребують вітаміну D не менше, ніж дорослі. Скелет та м'язи просто не зможуть розвиватися без адекватного рівня вітаміну в організмі. Інтелектуальні здібності також залежать від нього безпосередньо.
За якими сигналами можна запідозрити дефіцит вітаміну Д? Один із частих – надмірна повнота, оскільки D3 відповідає за спалювання жиру.
Остеопороз ще один симптом, оскільки без вітаміну D не засвоюється кальцій. Звідси виникає ще одна проблема — каміння в нирках.
При нестачі вітаміну D страждає серце та судини, виникають ендокринні захворювання. Страждають насамперед статеві гормони, звідси знижене лібідо і навіть безпліддя.
Зовнішній дефіцит проявляється сухістю шкіри, випадінням волосся, ламкістю нігтів.
Для перевірки здаємо аналіз 25(ОН). Показник норми – від 60 до 80 нг/мл. Лікувальну або профілактичну дозу на прийом призначає лікар.
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