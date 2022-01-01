Повідомили, скільки засуджених помилували і відпустили воювати за Україну

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулось три хвилі помилування засуджених, які виявили бажання захищати країну: в лавах ЗСУ та тероборони таких вже 363 людини.Про це заявив міністр юстиції Українив ефірі загальнонаціонального телемарафону.За його словами, з-під варти випускали лише тих ув'язнених, які не становлять небезпеки для суспільства, і переважно тих, у яких строк покарання завершується, тому повертати їх назад до тюрем не будуть.Малюська зауважив, що траплялись "цікаві історії", коли засуджені передумували, бачачи "бусик тероборони, що очікував їх біля виходу", але це були одиничні випадки.Міністр додав, що четверту хвилю звільнень поки не планують через відсутність відповідних запитів від Збройних сил України.