 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Повідомили, скільки засуджених помилували і відпустили воювати за Україну

Повідомили, скільки засуджених помилували і відпустили воювати за Україну
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулось три хвилі помилування засуджених, які виявили бажання захищати країну: в лавах ЗСУ та тероборони таких вже 363 людини.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, з-під варти випускали лише тих ув'язнених, які не становлять небезпеки для суспільства, і переважно тих, у яких строк покарання завершується, тому повертати їх назад до тюрем не будуть.

Малюська зауважив, що траплялись "цікаві історії", коли засуджені передумували, бачачи "бусик тероборони, що очікував їх біля виходу", але це були одиничні випадки.

Міністр додав, що четверту хвилю звільнень поки не планують через відсутність відповідних запитів від Збройних сил України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Денис Малюська, війна, помилування, засуджені
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Війна переходить у затяжну фазу, – міністр оборони Олексій Резніков
Сьогодні, 01:15
У Білорусі формують підрозділи тероборони за українським зразком
17 травень, 20:36
У Маріуполі можливий спалах холери, – ВООЗ
17 травень, 19:27
У збройних силах Білорусі тривають заходи другого етапу перевірки бойової готовності, – Генштаб
17 травень, 19:07
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, скільки засуджених помилували і відпустили воювати за Україну
Сьогодні, 02:34
Війна переходить у затяжну фазу, – міністр оборони Олексій Резніков
Сьогодні, 01:15
18 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 17 травня
17 травень, 23:11
Втрата сім’ї, евакуація і операція: в лікарні у Луцьку влаштували свято для дівчинки, яка пережила жахливі випробування
17 травень, 22:46
Схожі новини
З початку російського вторгнення 363 засуджених пішли воювати за Україну: серед них вже є загиблі З початку російського вторгнення 363 засуджених пішли воювати за Україну: серед них вже є загиблі
10 квітень, 05:59
Скільки помилуваних засуджених захищає Україну Скільки помилуваних засуджених захищає Україну
30 листопад, -0001, 00:00
Війна переходить у затяжну фазу, – міністр оборони Олексій Резніков Війна переходить у затяжну фазу, – міністр оборони Олексій Резніков
Сьогодні, 01:15
Засновник полку «Азов» висловився щодо операції на «Азовсталі» Засновник полку «Азов» висловився щодо операції на «Азовсталі»
17 травень, 21:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, скільки засуджених помилували і відпустили воювати за Україну
Сьогодні, 02:34
 0
Війна переходить у затяжну фазу, – міністр оборони Олексій Резніков
Сьогодні, 01:15
 0
18 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 17 травня
17 травень, 23:11
 0
Втрата сім’ї, евакуація і операція: в лікарні у Луцьку влаштували свято для дівчинки, яка пережила жахливі випробування
17 травень, 22:46
 0
Медіа
відео
1/8