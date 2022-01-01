18 травня на Волині: гортаючи календар

18 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження завідувач Художнього музею в Луцьку, Заслужений працівник культури України Зоя Навроцька (на фото).

Також день народження 18 травня у журналісток Галини Федоренко та Наталії Воскресенської.

Вітаємо їх, а також іменників сьогоднішнього дня – усіх, хто носить імена Іван, Яків та Ірина.

Бажаємо усім радості від життя, міцного здоров’я та достатку.

18 травня 1994 року помер волинський поет і журналіст Олександр Богачук. Похований на місцевому кладовищі у Луцьку.

Народився у селі Сокіл Рожищенського району. У його творчому доробку – десяток книг. Багато віршів покладені на музику композиторами Григорієм Майбородою, Анатолієм Горчинським, Анатолієм Пашкевичем. Йдеться про такі пісні, як «Тиша навкруги», «Троянди на пероні», «Іду я росами», «Димить туман», «Тихо падає цвіт», «Щедрик», «Журавлі», «Моя родина – Україна».

Певний час Богачук очолював Рівненську обласну організацію Спілки письменників УРСР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: календар, історія, 18 травня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
18 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 17 травня
17 травень, 23:11
Втрата сім’ї, евакуація і операція: в лікарні у Луцьку влаштували свято для дівчинки, яка пережила жахливі випробування
17 травень, 22:46
Уряд вирішив не регулювати ціни на пальне: що прогнозують
17 травень, 22:29
На Волинь переїхало швейне підприємство з Донеччини
17 травень, 22:00
Схожі новини
6 травня на Волині: гортаючи календар 6 травня на Волині: гортаючи календар
06 травень, 00:00
17 квітня на Волині: гортаючи календар 17 квітня на Волині: гортаючи календар
17 квітень, 00:00
14 квітня на Волині: гортаючи календар 14 квітня на Волині: гортаючи календар
14 квітень, 00:00
10 квітня на Волині: гортаючи календар 10 квітня на Волині: гортаючи календар
10 квітень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 17 травня
17 травень, 23:11
 0
Втрата сім’ї, евакуація і операція: в лікарні у Луцьку влаштували свято для дівчинки, яка пережила жахливі випробування
17 травень, 22:46
 0
Уряд вирішив не регулювати ціни на пальне: що прогнозують
17 травень, 22:29
 0
На Волинь переїхало швейне підприємство з Донеччини
17 травень, 22:00
 0
Медіа
відео
1/8