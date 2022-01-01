Добрі новини від ВолиньPost за 17 травня
Сьогодні, 23:11
Щодня маємо позитивні новини і ділимося ними з вами. Навіть у складний час не варто піддаватися депресивному настрою. Продовжуємо працювати і вірити в ЗСУ, перемога буде за нами!
Інформаційне агентство ВолиньPost уже традиційно готує підбірку добрих новин, аби ви частіше посміхалися.
Вівторок, 17 травня
Викладач волинян з Kalush Orchestra розповів про їхнє студентство. ВІДЕО
Троє музикантів гурту Kalush Orchestra, які здобули перемогу для України на Євробаченні-2022 є випускниками Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Стравінського. Їхній викладач Юрій Фокшей розповів, якими хлопці були під час навчання в коледжі.
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Володимир співпрацюватиме з польським містом
У Мальборка та Володимира чимало спільного – це і кількість населення, і давня історія, і розміщення на теренах міст військових з’єднань. Тож обидві сторони виявили зацікавлення у співпраці у різних сферах – туризмі, медицині, житлово-комунальній галузі тощо.
З лютого у місті на Волині вилучили 24 автомобілі на потреби ЗСУ
Тепер автівки працюватимуть на нашу користь! А ще зауважимо, станом на березень 2022 року рівень злочинності в області знизився більше, ніж удвічі.
ЗСУ знищили 1 235 російських танків: повідомили втрати окупанта
Щодня така статистика піднімає настрій! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 27900 (+200) осіб,
- танків ‒ 1235 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) од,
- артилерійських систем – 578 (+1) од,
- РСЗВ - 198 (+3) од,
- засоби ППО - 90 (+1) од,
- літаків – 201 (+1) од,
- гелікоптерів – 167 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 436 (+9),
- крилатих ракет - 97 (+0),
- кораблів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2109 (+8) од,
- спеціальної техніки - 43 (+1).
Волинська 14 ОМБр знищила ворожий «Орлан»
Наші воїни завжди мають гарні звістки! До прикладу, знищили російський «Орлан» зі зброї, яку називають «дашкою».
У Kalush Orchestra пропонують провести Євробачення 2023 у Луцьку
Учасник гурту Kalush Orchestra Ігор Діденчук пропонує провести фінал пісенного конкурсу Євробачення 2023 у Луцьку. Хлопець родом із обласного центру і місто своє обожнює. Ну, а нам ближче їхати, правда ж?
Ще 4 громади на Волині приєдналися до ПЦУ
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл задовольнив прохання про входження до ПЦУ 4 громад, які за рішенням парафіяльних зборів вийшли з Московського патріархату. Загалом вже 19 парафій у Волинській єпархії зараховано в ПЦУ після масштабної ескалації війни Росії проти України і 100 – після одержання Томосу про визнання автокефалії ПЦУ.
Волинські волейболістки виграли турнір і змусили латвійців плакати
Після нагородження дівчата не полишили майданчик, а розгорнули національний прапор і заспівали «Українську лють» Христини Соловій.
Дослухаючись до слів пісні «Одного ранку, ще й на світанку земля здригнулась, і враз закипіла наша кров. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро», глядацькі трибуни аплодували стоячи та зі сльозами на очах.
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Волинянин, який навчав музики учасників гурту Kalush Orchestra, може отримати звання заслуженого
Понад рік у Міністерстві культури України розглядають документи на присвоєння Юрію Фокшею почесного звання «Заслужений діяч культури і мистецтв України», тож волиняни сподіваються, що педагог невдовзі таки заслужено його отримає.
Австрійський священник привіз допомогу до Луцька, зібрану парафіянами його церкви
Австрійський священник Кшиштоф Ковальський вже вдруге привіз до Луцька гуманітарну допомогу, зібрану парафіянами його церкви. В бусі здебільшого – продукти харчування, ліки та засоби особистої гігієни.
За словами іноземного волонтера, з початком війни мешканці його міста дуже охоче допомагають українцям.
Втрата сім’ї, евакуація і операція: в лікарні у Луцьку влаштували свято для дівчинки, яка пережила жахливі випробування
У нейрохірургічному відділенні Волинської обласної дитячої лікарні медики влаштували свято у 10-річчя пацієнтки Вероніки.
Розповіли, що дівчинка вже довгий час перебуває у лікарні. На її долю випало багато жахливих випробувань – втрата сім‘ї, евакуація у інше місто, операція, довготривала реабілітація. Тож медики вирішили підтримати її таким сюрпризом.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost уже традиційно готує підбірку добрих новин, аби ви частіше посміхалися.
Вівторок, 17 травня
Викладач волинян з Kalush Orchestra розповів про їхнє студентство. ВІДЕО
Троє музикантів гурту Kalush Orchestra, які здобули перемогу для України на Євробаченні-2022 є випускниками Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Стравінського. Їхній викладач Юрій Фокшей розповів, якими хлопці були під час навчання в коледжі.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Володимир співпрацюватиме з польським містом
У Мальборка та Володимира чимало спільного – це і кількість населення, і давня історія, і розміщення на теренах міст військових з’єднань. Тож обидві сторони виявили зацікавлення у співпраці у різних сферах – туризмі, медицині, житлово-комунальній галузі тощо.
З лютого у місті на Волині вилучили 24 автомобілі на потреби ЗСУ
Тепер автівки працюватимуть на нашу користь! А ще зауважимо, станом на березень 2022 року рівень злочинності в області знизився більше, ніж удвічі.
ЗСУ знищили 1 235 російських танків: повідомили втрати окупанта
Щодня така статистика піднімає настрій! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 27900 (+200) осіб,
- танків ‒ 1235 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) од,
- артилерійських систем – 578 (+1) од,
- РСЗВ - 198 (+3) од,
- засоби ППО - 90 (+1) од,
- літаків – 201 (+1) од,
- гелікоптерів – 167 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 436 (+9),
- крилатих ракет - 97 (+0),
- кораблів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2109 (+8) од,
- спеціальної техніки - 43 (+1).
Волинська 14 ОМБр знищила ворожий «Орлан»
Наші воїни завжди мають гарні звістки! До прикладу, знищили російський «Орлан» зі зброї, яку називають «дашкою».
У Kalush Orchestra пропонують провести Євробачення 2023 у Луцьку
Учасник гурту Kalush Orchestra Ігор Діденчук пропонує провести фінал пісенного конкурсу Євробачення 2023 у Луцьку. Хлопець родом із обласного центру і місто своє обожнює. Ну, а нам ближче їхати, правда ж?
Ще 4 громади на Волині приєдналися до ПЦУ
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл задовольнив прохання про входження до ПЦУ 4 громад, які за рішенням парафіяльних зборів вийшли з Московського патріархату. Загалом вже 19 парафій у Волинській єпархії зараховано в ПЦУ після масштабної ескалації війни Росії проти України і 100 – після одержання Томосу про визнання автокефалії ПЦУ.
Волинські волейболістки виграли турнір і змусили латвійців плакати
Після нагородження дівчата не полишили майданчик, а розгорнули національний прапор і заспівали «Українську лють» Христини Соловій.
Дослухаючись до слів пісні «Одного ранку, ще й на світанку земля здригнулась, і враз закипіла наша кров. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро», глядацькі трибуни аплодували стоячи та зі сльозами на очах.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Волинянин, який навчав музики учасників гурту Kalush Orchestra, може отримати звання заслуженого
Понад рік у Міністерстві культури України розглядають документи на присвоєння Юрію Фокшею почесного звання «Заслужений діяч культури і мистецтв України», тож волиняни сподіваються, що педагог невдовзі таки заслужено його отримає.
Австрійський священник привіз допомогу до Луцька, зібрану парафіянами його церкви
Австрійський священник Кшиштоф Ковальський вже вдруге привіз до Луцька гуманітарну допомогу, зібрану парафіянами його церкви. В бусі здебільшого – продукти харчування, ліки та засоби особистої гігієни.
За словами іноземного волонтера, з початком війни мешканці його міста дуже охоче допомагають українцям.
Втрата сім’ї, евакуація і операція: в лікарні у Луцьку влаштували свято для дівчинки, яка пережила жахливі випробування
У нейрохірургічному відділенні Волинської обласної дитячої лікарні медики влаштували свято у 10-річчя пацієнтки Вероніки.
Розповіли, що дівчинка вже довгий час перебуває у лікарні. На її долю випало багато жахливих випробувань – втрата сім‘ї, евакуація у інше місто, операція, довготривала реабілітація. Тож медики вирішили підтримати її таким сюрпризом.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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