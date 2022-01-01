У Kalush Orchestra пропонують провести Євробачення 2023 у Луцьку

У Kalush Orchestra пропонують провести Євробачення 2023 у Луцьку
Учасник гурту Kalush Orchestra Ігор Діденчук пропонує провести фінал пісенного конкурсу Євробачення 2023 у Луцьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Діденчук сказав журналістам після прибуття до столиці поїздом №43\44 "Івано-Франківськ - Київ", що має назву "Стефанія Експрес".

Зокрема, його запитали, у якому українському місті він хотів би, аби відбулося Євробачення 2023.

"Звісно, у Луцьку, тому що я сам з Луцька і дуже люблю своє місто, і є його патріотом. Тому, так, у Луцьку. Дуже гарне місто. Приїжджайте у Луцьк усі, хто не був", - наголосив Діденчук.

Він зазначив, що дуже приємно, коли після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні в Україні було названо потяг на честь переможної пісні.

"Дуже неочікувано, що на нашу честь вже називають поїзди, але дуже приємно", - сказав Діденчук.

Він зазначив, що одразу після перемоги на Євробаченні гурт привітав учасник пісенного конкурсу з Польщі Ochman. За його словами, польський музикант "дуже класний хлопчина".

"Ми з ним робили маленькі колаборації, і надалі будуть виходити з ним колаборації", - сказав Діденчук.

Також він сказав, що британський музикант Сем Райдер, який зайняв друге місце на Євробаченні, теж привітав гурт Kalush Orchestra з перемогою.

Окремо він сказав, що також гурт привітала з перемогою на Євробаченні солістка Go_A Катерина Павленко.

"Дуже сильно вітала і сказала, що ми великі молодці, що ми все правильно зробили - сказали, не побоялися. Дійсно, що так і було. Навіть якби нас дискваліфікували, ми вважаємо, що все одно правильно вчинили", - наголосив Діденчук.

Він уточнив, що гурт таємно ухвалював рішення щодо заклику звільнити українських захисників з "Азовсталі", бо не знали, чи буде це порушенням правил конкурсу.

Діденчук зазначив, що фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк присвятив перемогу своїй матері: "І ми так само всі присвячуємо нашу перемогу своїм матерям, матерям українських воїнів".

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Викладач волинян з Kalush Orchestra розповів про їхнє студентство. ВІДЕО

При цьому, говорячи про подальші плани, Діденчук зазначив, що "ще досі ніхто не розуміє, як воно має відбуватися далі і що має бути".

"Мені здається, зараз посипляться дуже багато запитів на виступи, будемо їздити по світу, розказувати про Україну", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Kalush Orchestra, Євробачення, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Супер! На базі волинської філярмонії
Відповісти
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ще 4 громади на Волині приєдналися до ПЦУ
Сьогодні, 11:55
Ідентифікували ще одного підозрюваного в насиллі над жінками на Київщині, – Венедіктова
Сьогодні, 11:42
У Kalush Orchestra пропонують провести Євробачення 2023 у Луцьку
Сьогодні, 11:36
У Луцьку горіла квартира. ФОТО
Сьогодні, 11:35
«Не на часі мемасики з Арестовичем постити»: художниця – про героїв «Азова», ікони та благодійний аукціон
Сьогодні, 11:31
Схожі новини
Україна перемогла у «Євробаченні-2022» Україна перемогла у «Євробаченні-2022»
15 травень, 02:02
Організатори «Євробачення-2022» відреагували на заклик Kalush Orchestra щодо «Азовсталі» Організатори «Євробачення-2022» відреагували на заклик Kalush Orchestra щодо «Азовсталі»
15 травень, 00:53
Kalush Orchestra зі сцени «Євробачення» попросив світ врятувати людей з Маріуполя Kalush Orchestra зі сцени «Євробачення» попросив світ врятувати людей з Маріуполя
14 травень, 23:14
Сьогодні Україна виступить на «Євробаченні»: де дивитися Сьогодні Україна виступить на «Євробаченні»: де дивитися
10 травень, 12:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
30 років працювала лікарем на Донеччині: історія жінки, яка втекла від російських окупантів до Луцька
Сьогодні, 12:35
 0
Яка ситуація на волинських пунктах пропуску на 83 добу повномасштабної війни з Росією
Сьогодні, 12:14
 0
Ще 4 громади на Волині приєдналися до ПЦУ
Сьогодні, 11:55
 0
Ідентифікували ще одного підозрюваного в насиллі над жінками на Київщині, – Венедіктова
Сьогодні, 11:42
 0
У Kalush Orchestra пропонують провести Євробачення 2023 у Луцьку
Сьогодні, 11:36
 0
Медіа
відео
1/8