У Kalush Orchestra пропонують провести Євробачення 2023 у Луцьку

Ігор Діденчук пропонує провести фінал пісенного конкурсу Євробачення 2023 у Луцьку.



Як передає кореспондент



Зокрема, його запитали, у якому українському місті він хотів би, аби відбулося Євробачення 2023.



"Звісно, у Луцьку, тому що я сам з Луцька і дуже люблю своє місто, і є його патріотом. Тому, так, у Луцьку. Дуже гарне місто. Приїжджайте у Луцьк усі, хто не був", - наголосив Діденчук.



Він зазначив, що дуже приємно, коли після



"Дуже неочікувано, що на нашу честь вже називають поїзди, але дуже приємно", - сказав Діденчук.



Він зазначив, що одразу після перемоги на Євробаченні гурт привітав учасник пісенного конкурсу з Польщі Ochman. За його словами, польський музикант "дуже класний хлопчина".



"Ми з ним робили маленькі колаборації, і надалі будуть виходити з ним колаборації", - сказав Діденчук.



Також він сказав, що британський музикант Сем Райдер, який зайняв друге місце на Євробаченні, теж привітав гурт Kalush Orchestra з перемогою.



Окремо він сказав, що також гурт привітала з перемогою на Євробаченні солістка Go_A Катерина Павленко.



"Дуже сильно вітала і сказала, що ми великі молодці, що ми все правильно зробили - сказали, не побоялися. Дійсно, що так і було. Навіть якби нас дискваліфікували, ми вважаємо, що все одно правильно вчинили", - наголосив Діденчук.



Він уточнив, що гурт таємно ухвалював рішення щодо заклику звільнити українських захисників з "Азовсталі", бо не знали, чи буде це порушенням правил конкурсу.



Діденчук зазначив, що фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк присвятив перемогу своїй матері: "І ми так само всі присвячуємо нашу перемогу своїм матерям, матерям українських воїнів".



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Викладач волинян з Kalush Orchestra розповів про їхнє студентство. ВІДЕО



При цьому, говорячи про подальші плани, Діденчук зазначив, що "ще досі ніхто не розуміє, як воно має відбуватися далі і що має бути".



"Мені здається, зараз посипляться дуже багато запитів на виступи, будемо їздити по світу, розказувати про Україну", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учасник гурту Kalush Orchestraпропонує провести фінал пісенного конкурсу Євробачення 2023 у Луцьку.Як передає кореспондент УНІАН , про це Діденчук сказав журналістам після прибуття до столиці поїздом №43\44 "Івано-Франківськ - Київ", що має назву "Стефанія Експрес".Зокрема, його запитали, у якому українському місті він хотів би, аби відбулося Євробачення 2023."Звісно, у Луцьку, тому що я сам з Луцька і дуже люблю своє місто, і є його патріотом. Тому, так, у Луцьку. Дуже гарне місто. Приїжджайте у Луцьк усі, хто не був", - наголосив Діденчук.Він зазначив, що дуже приємно, коли після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні в Україні було названо потяг на честь переможної пісні."Дуже неочікувано, що на нашу честь вже називають поїзди, але дуже приємно", - сказав Діденчук.Він зазначив, що одразу після перемоги на Євробаченні гурт привітав учасник пісенного конкурсу з Польщі. За його словами, польський музикант "дуже класний хлопчина"."Ми з ним робили маленькі колаборації, і надалі будуть виходити з ним колаборації", - сказав Діденчук.Також він сказав, що британський музикант, який зайняв друге місце на Євробаченні, теж привітав гурт Kalush Orchestra з перемогою.Окремо він сказав, що також гурт привітала з перемогою на Євробаченні солістка Go_A"Дуже сильно вітала і сказала, що ми великі молодці, що ми все правильно зробили - сказали, не побоялися. Дійсно, що так і було. Навіть якби нас дискваліфікували, ми вважаємо, що все одно правильно вчинили", - наголосив Діденчук.Він уточнив, що гурт таємно ухвалював рішення щодо заклику звільнити українських захисників з "Азовсталі", бо не знали, чи буде це порушенням правил конкурсу.Діденчук зазначив, що фронтмен гурту Kalush Orchestraприсвятив перемогу своїй матері: "І ми так само всі присвячуємо нашу перемогу своїм матерям, матерям українських воїнів".При цьому, говорячи про подальші плани, Діденчук зазначив, що "ще досі ніхто не розуміє, як воно має відбуватися далі і що має бути"."Мені здається, зараз посипляться дуже багато запитів на виступи, будемо їздити по світу, розказувати про Україну", - додав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію