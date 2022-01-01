Україна перемогла у «Євробаченні-2022»
Сьогодні, 02:02
14 травня у Турині відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022". Представники України, гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" посіли 1 місце, здобувши 631 бал.
Друге місце здобула Велика Британія, а третє - Швеція.
Серед 25 країн Європи український гурт виступав 12-ий. Вони зібрали шквал аплодисментів та шалену підтримку від глядачів.
Після виконання соліст гурту Олег Псюк зі сцени головного пісенного конкурсу Європи закликав весь світ допомогти врятувати жителів Маріуполя, які через збройну агресію Росії опинилися на межі життя та смерті.
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Найвищий бал нам поставили журі таких країн: Польща, Молдова, Латвія, Румунія, Литва. Загальна сума балів від них склала 192 бали. Від глядачів ми отримали 439 балів.
Отримавши нагороду, соліст Kalush Orchestra сказав, що ця перемога присвячена усім українцям і подякував Європі за підтримку.
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Друге місце здобула Велика Британія, а третє - Швеція.
Серед 25 країн Європи український гурт виступав 12-ий. Вони зібрали шквал аплодисментів та шалену підтримку від глядачів.
Після виконання соліст гурту Олег Псюк зі сцени головного пісенного конкурсу Європи закликав весь світ допомогти врятувати жителів Маріуполя, які через збройну агресію Росії опинилися на межі життя та смерті.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Після заклику Kalush Orchestra світ масово почав «гуглити» інформацію про «Азовсталь»
Найвищий бал нам поставили журі таких країн: Польща, Молдова, Латвія, Румунія, Литва. Загальна сума балів від них склала 192 бали. Від глядачів ми отримали 439 балів.
Отримавши нагороду, соліст Kalush Orchestra сказав, що ця перемога присвячена усім українцям і подякував Європі за підтримку.
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