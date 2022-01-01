Україна перемогла у «Євробаченні-2022»





Друге місце здобула Велика Британія, а третє - Швеція.



Серед 25 країн Європи український гурт виступав 12-ий. Вони зібрали шквал аплодисментів та шалену підтримку від глядачів.



Після виконання соліст гурту Олег Псюк зі сцени головного пісенного конкурсу Європи



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Найвищий бал нам поставили журі таких країн: Польща, Молдова, Латвія, Румунія, Литва. Загальна сума балів від них склала 192 бали. Від глядачів ми отримали 439 балів.



Отримавши нагороду, соліст Kalush Orchestra сказав, що ця перемога присвячена усім українцям і подякував Європі за підтримку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 травня у Турині відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022". Представники України, гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" посіли 1 місце, здобувши 631 бал.Друге місце здобула Велика Британія, а третє - Швеція.Серед 25 країн Європи український гурт виступав 12-ий. Вони зібрали шквал аплодисментів та шалену підтримку від глядачів.Після виконання соліст гуртузі сцени головного пісенного конкурсу Європи закликав весь світ допомогти врятувати жителів Маріуполя , які через збройну агресію Росії опинилися на межі життя та смерті.Найвищий бал нам поставили журі таких країн: Польща, Молдова, Латвія, Румунія, Литва. Загальна сума балів від них склала 192 бали. Від глядачів ми отримали 439 балів.Отримавши нагороду, соліст Kalush Orchestra сказав, що ця перемога присвячена усім українцям і подякував Європі за підтримку.

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