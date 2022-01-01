Зробимо усе, щоб «Євробачення-2023» приймав Маріуполь, – Зеленський

Володимир Зеленський відреагував на перемогу українського гурту Kalush Orchestra в Євробаченні-2022.



Про це він пише у



"Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"!



Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь.



Вільний, мирний, відбудований! Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси! Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом", - написав він.



Представники України,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українивідреагував на перемогу українського гурту Kalush Orchestra в Євробаченні-2022.Про це він пише у Facebook "Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"!Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь.Вільний, мирний, відбудований! Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси! Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом", - написав він.Представники України, гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" перемогли у "Євробаченні-2022".

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