Цього року шкільні підручники можуть не друкувати

Цього року шкільні підручники можуть не друкувати
Директор харківського видавництва «Ранок» Артур Ложніков висловив думку, що цьогоріч нових підручників для школярів не друкуватимуть.

Про це йшлося у програмі «Актуально» на 12 каналі.

«Поки що кошти на видання підручників 5-9 класу не забрали, вони ще є на рахунках державного казначейства. Але, на мою думку, підручників друкувати не будуть. Бо кошти підуть на армію. І це, мабуть, правильно. Хоча навіть в роки війни треба думати, що буде далі», – зазначив він.

Тим часом, повідомив директор, усі підручники видавництва «Ранок» є в елетронному форматі у вільному доступі.

«Кожна дитина, кожен вчитель може зайти на сайт видавництва і безкоштовно отримати підручник будь-якого класу, в тому числі підручники, які в цьому році повинні були змінюватися», – повідомив гість програми.


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Теги: шкільні підручники, друк
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