Цього року шкільні підручники можуть не друкувати

Артур Ложніков висловив думку, що цьогоріч нових підручників для школярів не друкуватимуть.



Про це йшлося у програмі «Актуально» на



«Поки що кошти на видання підручників 5-9 класу не забрали, вони ще є на рахунках державного казначейства. Але, на мою думку, підручників друкувати не будуть. Бо кошти підуть на армію. І це, мабуть, правильно. Хоча навіть в роки війни треба думати, що буде далі», – зазначив він.



Тим часом, повідомив директор, усі підручники видавництва «Ранок» є в елетронному форматі у вільному доступі.



«Кожна дитина, кожен вчитель може зайти на сайт видавництва і безкоштовно отримати підручник будь-якого класу, в тому числі підручники, які в цьому році повинні були змінюватися», – повідомив гість програми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Директор харківського видавництва «Ранок»висловив думку, що цьогоріч нових підручників для школярів не друкуватимуть.Про це йшлося у програмі «Актуально» на 12 каналі. «Поки що кошти на видання підручників 5-9 класу не забрали, вони ще є на рахунках державного казначейства. Але, на мою думку, підручників друкувати не будуть. Бо кошти підуть на армію. І це, мабуть, правильно. Хоча навіть в роки війни треба думати, що буде далі», – зазначив він.Тим часом, повідомив директор, усі підручники видавництва «Ранок» є в елетронному форматі у вільному доступі.«Кожна дитина, кожен вчитель може зайти на сайт видавництва і безкоштовно отримати підручник будь-якого класу, в тому числі підручники, які в цьому році повинні були змінюватися», – повідомив гість програми.

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