ЗСУ збили понад 200 російських літаків
Сьогодні, 05:46
У суботу, 14 травня, зенітні ракетні війська Повітряних сил відкрили рахунок третьої сотні збитих російських літаків від часу повномасштабних воєнних дій, які веде РФ проти України.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Українські військові “приземлили” російський винищувач (ймовірно, Су-30 або Су-34) в небі над Харківщиною. Це вже 201-й літак окупантів, збитий від початку повномасштабних воєнних дій.
Окрім того, цього ж дня протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних сил збила 7 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Також було знищено опорний пункт взводу та командно-спостережний пост.
“Своєю чергою авіація Повітряних сил продовжує виконувати завдання в повітряному просторі України, завдає ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ, зокрема за добу знищила взводний опорний пункт, КСП роти, 10 броньованих машин та близько 30 окупантів”, - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Українські військові “приземлили” російський винищувач (ймовірно, Су-30 або Су-34) в небі над Харківщиною. Це вже 201-й літак окупантів, збитий від початку повномасштабних воєнних дій.
Окрім того, цього ж дня протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних сил збила 7 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Також було знищено опорний пункт взводу та командно-спостережний пост.
“Своєю чергою авіація Повітряних сил продовжує виконувати завдання в повітряному просторі України, завдає ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ, зокрема за добу знищила взводний опорний пункт, КСП роти, 10 броньованих машин та близько 30 окупантів”, - йдеться у повідомленні.
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