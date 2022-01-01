ЗСУ збили понад 200 російських літаків





Про це



Українські військові “приземлили” російський винищувач (ймовірно, Су-30 або Су-34) в небі над Харківщиною. Це вже 201-й літак окупантів, збитий від початку повномасштабних воєнних дій.



Окрім того, цього ж дня протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних сил збила 7 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня.



Також було знищено опорний пункт взводу та командно-спостережний пост.



“Своєю чергою авіація Повітряних сил продовжує виконувати завдання в повітряному просторі України, завдає ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ, зокрема за добу знищила взводний опорний пункт, КСП роти, 10 броньованих машин та близько 30 окупантів”, - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 14 травня, зенітні ракетні війська Повітряних сил відкрили рахунок третьої сотні збитих російських літаків від часу повномасштабних воєнних дій, які веде РФ проти України.Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.Українські військові “приземлили” російський винищувач (ймовірно, Су-30 або Су-34) в небі над Харківщиною. Це вже 201-й літак окупантів, збитий від початку повномасштабних воєнних дій.Окрім того, цього ж дня протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних сил збила 7 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня.Також було знищено опорний пункт взводу та командно-спостережний пост.“Своєю чергою авіація Повітряних сил продовжує виконувати завдання в повітряному просторі України, завдає ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ, зокрема за добу знищила взводний опорний пункт, КСП роти, 10 броньованих машин та близько 30 окупантів”, - йдеться у повідомленні.

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