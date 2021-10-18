Які продукти в Україні ще більше здорожчають через війну
Сьогодні, 08:11
Через війну в Україні ціни на зерно, олію та ряд інших продуктів будуть рости.
Про це в інтерв'ю заявив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов, пише УНІАН.
"За останні два місяці – на 30-40%, залежно від виду зерна. Я думаю, зростання продовжиться", – зазначив Горбачов.
За його словами, найбільше зростає в ціні пшениця і кукурудза.
"Це традиційні експортні продукти, які надходили з України. Кукурудза використовується для виробництва комбікормів, і зростання цін на неї призводить до подорожчання м'яса. А з пшениці печуть хліб. Можна очікувати істотного підвищення цін на хліб і на всі продукти харчування тваринного походження. Україна – це ще найбільший у світі експортер соняшникової олії. Зараз у нас зупинилася більшість екстракційних заводів, тому що практично 98% олії йшло через порти. Йде істотне зростання цін на олію в тому числі", – заявив Горбачов.
Експерт також зазначив, що на міжнародному ринку спостерігатиметься суттєвий дефіцит соняшникової олії.
"Розуміючи яку загрозу несе дефіцит продовольства на глобальному ринку, а також важливість експорту зерна для економіки України, наші міжнародні партнери намагаються нам допомогти. ЄС розробляє свій план з підтримки експорту українського зерна, який покликаний ліквідувати бюрократичні та технічні проблеми, що виникають на кордоні з країнами ЄС при експорті зерна з України. Також Канада і США заявили, що працюють над тим, щоб повернути українське зерно на світовий ринок", – заявив Горбачов.
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Про це в інтерв'ю заявив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов, пише УНІАН.
"За останні два місяці – на 30-40%, залежно від виду зерна. Я думаю, зростання продовжиться", – зазначив Горбачов.
За його словами, найбільше зростає в ціні пшениця і кукурудза.
"Це традиційні експортні продукти, які надходили з України. Кукурудза використовується для виробництва комбікормів, і зростання цін на неї призводить до подорожчання м'яса. А з пшениці печуть хліб. Можна очікувати істотного підвищення цін на хліб і на всі продукти харчування тваринного походження. Україна – це ще найбільший у світі експортер соняшникової олії. Зараз у нас зупинилася більшість екстракційних заводів, тому що практично 98% олії йшло через порти. Йде істотне зростання цін на олію в тому числі", – заявив Горбачов.
Експерт також зазначив, що на міжнародному ринку спостерігатиметься суттєвий дефіцит соняшникової олії.
"Розуміючи яку загрозу несе дефіцит продовольства на глобальному ринку, а також важливість експорту зерна для економіки України, наші міжнародні партнери намагаються нам допомогти. ЄС розробляє свій план з підтримки експорту українського зерна, який покликаний ліквідувати бюрократичні та технічні проблеми, що виникають на кордоні з країнами ЄС при експорті зерна з України. Також Канада і США заявили, що працюють над тим, щоб повернути українське зерно на світовий ринок", – заявив Горбачов.
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