Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині





Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.



"Вночі, 15 травня, близько 04:30 був ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури", - повідомив голова ОВА.



Станом на 8:00 інформації про загиблих та травмованих не було. Наявність та характер руйнувань уточнюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська обстріляли ракетами Львівщину.Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький."Вночі, 15 травня, близько 04:30 був ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури", - повідомив голова ОВА.Станом на 8:00 інформації про загиблих та травмованих не було. Наявність та характер руйнувань уточнюється.

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