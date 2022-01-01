Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині
Сьогодні, 08:29
Російські окупаційні війська обстріляли ракетами Львівщину.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Вночі, 15 травня, близько 04:30 був ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури", - повідомив голова ОВА.
Станом на 8:00 інформації про загиблих та травмованих не було. Наявність та характер руйнувань уточнюється.
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Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Вночі, 15 травня, близько 04:30 був ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури", - повідомив голова ОВА.
Станом на 8:00 інформації про загиблих та травмованих не було. Наявність та характер руйнувань уточнюється.
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