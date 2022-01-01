Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині

Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині
Російські окупаційні війська обстріляли ракетами Львівщину.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Вночі, 15 травня, близько 04:30 був ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури", - повідомив голова ОВА.

Станом на 8:00 інформації про загиблих та травмованих не було. Наявність та характер руйнувань уточнюється.

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Теги: Львівщина, ракета, обстріл
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