Росіяни вивозять українців в ОРДЛО і змушують воювати проти ЗСУ
Сьогодні, 09:42
Окупанти насильно вивозять українців в ОРДЛО, щоб позбутися свідків звірств, які чинили росіяни. Чоловіків, які потрапляють на окуповані території, одразу відправляють воювати проти України
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі «Україна 24», - пише Главком.
«Чоловіків, які потрапляють на окуповані території, одразу відправляють воювати проти України. Там навіть орки скасували медичні комісії, їм байдуже тепер, кульгавий, косий, хворий, здоровий. Абсолютно байдуже. Всіх відправляють одразу воювати. Відповідно, відправляють в першу хвилю наступу. Там 99% ймовірність, що вони просто загинуть», – сказав Гайдай.
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Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі «Україна 24», - пише Главком.
«Чоловіків, які потрапляють на окуповані території, одразу відправляють воювати проти України. Там навіть орки скасували медичні комісії, їм байдуже тепер, кульгавий, косий, хворий, здоровий. Абсолютно байдуже. Всіх відправляють одразу воювати. Відповідно, відправляють в першу хвилю наступу. Там 99% ймовірність, що вони просто загинуть», – сказав Гайдай.
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