Росіяни вивозять українців в ОРДЛО і змушують воювати проти ЗСУ





Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі «Україна 24», - пише

«Чоловіків, які потрапляють на окуповані території, одразу відправляють воювати проти України. Там навіть орки скасували медичні комісії, їм байдуже тепер, кульгавий, косий, хворий, здоровий. Абсолютно байдуже. Всіх відправляють одразу воювати. Відповідно, відправляють в першу хвилю наступу. Там 99% ймовірність, що вони просто загинуть», – сказав Гайдай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти насильно вивозять українців в ОРДЛО, щоб позбутися свідків звірств, які чинили росіяни. Чоловіків, які потрапляють на окуповані території, одразу відправляють воювати проти УкраїниПро це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі «Україна 24», - пише Главком.

«Чоловіків, які потрапляють на окуповані території, одразу відправляють воювати проти України. Там навіть орки скасували медичні комісії, їм байдуже тепер, кульгавий, косий, хворий, здоровий. Абсолютно байдуже. Всіх відправляють одразу воювати. Відповідно, відправляють в першу хвилю наступу. Там 99% ймовірність, що вони просто загинуть», – сказав Гайдай.

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