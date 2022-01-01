Повідомили, коли Фінляндія подасть заявку на вступ до НАТО
Сьогодні, 10:44
Фінляндія готується подати заявку на членство в НАТО вже наступного тижня
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна, швидше за все, подасть заявку на членство в НАТО 18 травня. Після цього почнуться переговори. Про це повідомило видання Aftonbladet, - пише Главком.
«Це буде наш посол НАТО в Брюсселі, який зробить це фізично, ймовірно, в середу. Потім, якщо почнуться переговори з НАТО, ними займуться делегації на чолі з Міністерством закордонних справ і Міністерством оборони», – сказав він.
За його словами, Фінляндія готується до традиційних військових загроз Росії у відповідь на свої дії.
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Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна, швидше за все, подасть заявку на членство в НАТО 18 травня. Після цього почнуться переговори. Про це повідомило видання Aftonbladet, - пише Главком.
«Це буде наш посол НАТО в Брюсселі, який зробить це фізично, ймовірно, в середу. Потім, якщо почнуться переговори з НАТО, ними займуться делегації на чолі з Міністерством закордонних справ і Міністерством оборони», – сказав він.
За його словами, Фінляндія готується до традиційних військових загроз Росії у відповідь на свої дії.
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