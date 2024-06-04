ЗСУ виграли у дуелі з російськими снайперами. ВІДЕО





Про це повідомляють у Командуванні Сил спеціальних операцій.



На одному з південних рубежів наші воїни виявили снайперську пару російських окупаційних військ.



Встановивши точне місцезнаходження ворога, оператори ССО використали легкий міномет 60-мм калібру для відпрацювання цілі.



"Ворога було знищено з першого пострілу, решта мін також лягла прямо по окупантам, перевівши їх у статус "хороших росіян", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мінометники ССО України виграли у дуелі з російськими снайперами.Про це повідомляють у Командуванні Сил спеціальних операцій.На одному з південних рубежів наші воїни виявили снайперську пару російських окупаційних військ.Встановивши точне місцезнаходження ворога, оператори ССО використали легкий міномет 60-мм калібру для відпрацювання цілі."Ворога було знищено з першого пострілу, решта мін також лягла прямо по окупантам, перевівши їх у статус "хороших росіян", - йдеться у дописі.

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