ЗСУ виграли у дуелі з російськими снайперами. ВІДЕО

ЗСУ виграли у дуелі з російськими снайперами. ВІДЕО
Мінометники ССО України виграли у дуелі з російськими снайперами.

Про це повідомляють у Командуванні Сил спеціальних операцій.

На одному з південних рубежів наші воїни виявили снайперську пару російських окупаційних військ.

Встановивши точне місцезнаходження ворога, оператори ССО використали легкий міномет 60-мм калібру для відпрацювання цілі.

"Ворога було знищено з першого пострілу, решта мін також лягла прямо по окупантам, перевівши їх у статус "хороших росіян", - йдеться у дописі.


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Теги: ССО, ЗСУ, війна, росія
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