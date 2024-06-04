ЗСУ виграли у дуелі з російськими снайперами. ВІДЕО
Сьогодні, 11:15
Мінометники ССО України виграли у дуелі з російськими снайперами.
Про це повідомляють у Командуванні Сил спеціальних операцій.
На одному з південних рубежів наші воїни виявили снайперську пару російських окупаційних військ.
Встановивши точне місцезнаходження ворога, оператори ССО використали легкий міномет 60-мм калібру для відпрацювання цілі.
"Ворога було знищено з першого пострілу, решта мін також лягла прямо по окупантам, перевівши їх у статус "хороших росіян", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Командуванні Сил спеціальних операцій.
На одному з південних рубежів наші воїни виявили снайперську пару російських окупаційних військ.
Встановивши точне місцезнаходження ворога, оператори ССО використали легкий міномет 60-мм калібру для відпрацювання цілі.
"Ворога було знищено з першого пострілу, решта мін також лягла прямо по окупантам, перевівши їх у статус "хороших росіян", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ знищили 27 400 окупантів: оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 11:49
ЗСУ виграли у дуелі з російськими снайперами. ВІДЕО
Сьогодні, 11:15
Повідомили, коли Фінляндія подасть заявку на вступ до НАТО
Сьогодні, 10:44
Волинська громада отримала від Литви пожежний автомобіль
Сьогодні, 10:13
Росіяни вивозять українців в ОРДЛО і змушують воювати проти ЗСУ
Сьогодні, 09:42
Медіа