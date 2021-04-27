До ПЦУ перейшла перша парафія з Луцька

До ПЦУ перейшла перша парафія з Луцька
У Луцьку громада Свято-Благовіщенського храму УПЦ разом із настоятелем Володимиром Літвенчуком прийняла рішення про приєднання до Православної Церкви України

15 травня прихожани церкви вирішили звернутися до предстоятеля ПЦУ Єпіфанія з проханням прийняти їх у пряме підпорядкування під опікою митрополита Вінницького та Барського Симеона, - пише Перший.

Парафіяльна рада підтримала таке рішення. Виступів, які б засудили такі дії, у храмі не було. Громада збирала підписи у недільному храмі.

Напередодні, після скандального зібрання Синоду УПЦ, священник Володимир Літвенчук написав у фейсбуці, що очікував змін у поглядах на загарбників України, але не почув навіть згадки про путіна чи кіріла.

«Дорогі Браття та Сестри! Прихожани Свято-Благовіщенського храму м.Луцька! Мене дуже здивувало вчорашнє рішення Синоду УПЦ, яке, на мою думку, зовсім не знизило градус в суспільстві і серед священства. Рішення, які були прийняті, нічого не змінили у відношенні до неодноразових звернень духовенства і вірян. Ми всі очікували певних змін у діях і поглядах по відношеню до загарбників нашої Батьківщини і тих, хто їх благословляв і підтримував. Ні Путіна, ні Кіріла вони не згадують і не засуджують, а це означає, що ніякого напрямку про відокремлення від Російської церкви і йти мови не буде, хоча вирішили в близькому часі скликати зібрання, а не Помісний Собор, і цим наші митрополити втрачають можливість зі свого боку запобігти припинити релігійну ворожнечу всередині нашої країни. Зрозуміло стало лише одне, що потрібно нам зараз нові єпископи, монастирі і т.д. Шкода!!! що це найважливіше!!! Сьогодні боляче дивитися на тих священників і мирян, які все своє життя вірні Христовій Церкві і Богу, залишаються беззахисними і приниженими. Залишається лише одне: ЩО ОСТАННЄ СЛОВО ЗА БОГОМ!» – зазначив о. Володимир Літвенчук.

До речі, раніше Володимир Літвенчук був одним із тих волинських священників, які підписали звернення до Предстоятелів Помісних Православних Церков з проханням засудити дії кіріла і позбавити його патріаршого престолу.

Раніше під опіку Симеона вирішила стати громада Кирило-Мефодіївського храму УПУ МП у Нововолинську, яка теж перейшла в ПЦУ. Нагадаємо, митрополит Симеон до 2019-го був єпископом УПЦ МП. У 2019-му перейшов до ПЦУ, ставши митрополитом Вінницьким і Барським. Родом з Хмельниччини і свого часу був єпископом Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП. З 2007 став архиєпископом Вінницьким та Моглев-Подільським УПЦ МП. У серпні 2014 року був одним із претендентів на пост предстоятеля УПЦ.

Із початком повномасштабного нападу росії, в Україні активізувався процес виходу громад з Української православної церкви, що є частиною Московського Патріархату. Так, станом на 13 травня на Волині до ПЦУ приєднались уже 32 релігійні громади.

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Теги: УПЦ, ПЦУ, Україна
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