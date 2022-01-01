Опублікували останні переговори із затопленого крейсера «Москва»





Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".



Також на сторінці ОП "Південь" опублікували переговори.



"Крайній запис перемовин крейсера "Москва": кричить про два влучання, крен на бік, потребу рятування екіпажа", - йдеться в дописі.



Зв'язковий з крейсера в ефірі повідомив про пробоїни та позаштатну ситуацію на кораблі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В мережі з'явилися перехоплені переговори з крейсера "Москва", який затонув внаслідок влучного пострілу українських військових.Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".Також на сторінці ОП "Південь" опублікували переговори."Крайній запис перемовин крейсера "Москва": кричить про два влучання, крен на бік, потребу рятування екіпажа", - йдеться в дописі.Зв'язковий з крейсера в ефірі повідомив про пробоїни та позаштатну ситуацію на кораблі.

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