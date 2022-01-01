Опублікували останні переговори із затопленого крейсера «Москва»
Сьогодні, 14:11
В мережі з'явилися перехоплені переговори з крейсера "Москва", який затонув внаслідок влучного пострілу українських військових.
Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".
Також на сторінці ОП "Південь" опублікували переговори.
"Крайній запис перемовин крейсера "Москва": кричить про два влучання, крен на бік, потребу рятування екіпажа", - йдеться в дописі.
Зв'язковий з крейсера в ефірі повідомив про пробоїни та позаштатну ситуацію на кораблі.
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Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".
Також на сторінці ОП "Південь" опублікували переговори.
"Крайній запис перемовин крейсера "Москва": кричить про два влучання, крен на бік, потребу рятування екіпажа", - йдеться в дописі.
Зв'язковий з крейсера в ефірі повідомив про пробоїни та позаштатну ситуацію на кораблі.
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Коментарі 1
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