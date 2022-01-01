Волинянин став чемпіоном Дефлімпійських ігор
Сьогодні, 14:52
Двоє волинських спортсменів показали високі результати у ХХІV літніх Дефлімпійських іграх, які відбуваються у Бразилії.
Про це повідомив голова Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.
14 травня в командній естафеті заслужений майстер спорту Дмитро Вишинський, завоював друге місце і срібну медаль на дистанції 200 метрів а також 1 місце в командній чоловічій естафеті, на дистанції 4/400 метрів і 4 місце - дистанція біг на 100 м.
Крім цього два 4 місця виборов Олександр Колодій, заслужений майстер спорту України (стрільба кульова).
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Про це повідомив голова Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.
14 травня в командній естафеті заслужений майстер спорту Дмитро Вишинський, завоював друге місце і срібну медаль на дистанції 200 метрів а також 1 місце в командній чоловічій естафеті, на дистанції 4/400 метрів і 4 місце - дистанція біг на 100 м.
Крім цього два 4 місця виборов Олександр Колодій, заслужений майстер спорту України (стрільба кульова).
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