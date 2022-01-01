Волинянин став чемпіоном Дефлімпійських ігор





Про це повідомив голова Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.



14 травня в командній естафеті заслужений майстер спорту Дмитро Вишинський, завоював друге місце і срібну медаль на дистанції 200 метрів а також 1 місце в командній чоловічій естафеті, на дистанції 4/400 метрів і 4 місце - дистанція біг на 100 м.



Крім цього два 4 місця виборов Олександр Колодій, заслужений майстер спорту України (стрільба кульова).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двоє волинських спортсменів показали високі результати у ХХІV літніх Дефлімпійських іграх, які відбуваються у Бразилії.Про це повідомив голова Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.14 травня в командній естафеті заслужений майстер спорту, завоював друге місце і срібну медаль на дистанції 200 метрів а також 1 місце в командній чоловічій естафеті, на дистанції 4/400 метрів і 4 місце - дистанція біг на 100 м.Крім цього два 4 місця виборов, заслужений майстер спорту України (стрільба кульова).

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