Подружжя викладачів з Луцька допомагає сім'ям військових боротися з негативними емоціями. ВІДЕО
Сьогодні, 16:14
У Луцьку в рамках проєкту "Психосоціальна допомога учасникам бойових дій" докторка психологічних наук Лариса Засєкіна навчає членів сімей військовослужбовців, як впоратися з негативними емоціями.
Про це повідомляє Суспільне.
Зі слів професорки Волинського національного університету, пандемія та війна вплинули на те, що зараз багато людей втратили зв'язок з рідними, відчувають тривогу і позбавлені підтримки. Говорить: нині допомогу також надають для дружин учасників бойових дій.
"Ступінь переживання травматичного досвіду залежить не стільки від самої травми, як соціального оточення та підтримки, яку ця людина отримує. А де можна отримати кращу соціальну підтримку, як не в сім’ї?! Тому, коли є психологічна травма, важливо залучати сім’ю", – каже психологиня.
Під час роботи з психологом навчилася застосовувати психологічні техніки для заспокоєння і контролю емоцій лучанка Любов Якимович. Дружина військового і мама двох дітей Дмитра та Матвія зараз у декретній відпустці. Зі слів жінки, відчувала потребу у психологічній допомозі.
Ще до повномасштабної війни разом із чоловіком, який нині боронить Україну, взяли участь у проєкті "Психосоціальна допомога учасникам бойових дій". Зі слів Любові Якимович, розбір із психологом дозволяє зрозуміти причину проблем.
"Ти уже можеш поглянути з боку на ситуацію, зрозуміти, не нервуватися одразу і дратуватися, а зрозуміти: чому дитина так себе веде, чому чоловік так сказав, як реагувати", – розповіла учасниця проєкту психологічної допомоги.
Проєкт "Психосоціальна допомога учасникам бойових дій" був безплатним і передбачав вивчення англійської мови, – розповів Сергій Засєкін, який навчав іноземної. Зі слів викладача, знання англійської допомагає адаптуватися до сучасних вимог і робить людину впевненішою.
"Відкрити свій бізнес, спільне підприємство – потрібні знання англійської мови. Написати резюме чи знайти роботу. Якщо у людини є мотивація, то можна почати і досягти хорошого рівня розмовного мовлення", – говорить Сергій Засєкін.
Як додала учасниця проєкту Любов Якимович, психологічну підтримку отримувала майже п'ять місяців і зараз радиться з психологом. Додає: дбати про здоров’я важливо постійно.
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Про це повідомляє Суспільне.
Зі слів професорки Волинського національного університету, пандемія та війна вплинули на те, що зараз багато людей втратили зв'язок з рідними, відчувають тривогу і позбавлені підтримки. Говорить: нині допомогу також надають для дружин учасників бойових дій.
"Ступінь переживання травматичного досвіду залежить не стільки від самої травми, як соціального оточення та підтримки, яку ця людина отримує. А де можна отримати кращу соціальну підтримку, як не в сім’ї?! Тому, коли є психологічна травма, важливо залучати сім’ю", – каже психологиня.
Під час роботи з психологом навчилася застосовувати психологічні техніки для заспокоєння і контролю емоцій лучанка Любов Якимович. Дружина військового і мама двох дітей Дмитра та Матвія зараз у декретній відпустці. Зі слів жінки, відчувала потребу у психологічній допомозі.
Ще до повномасштабної війни разом із чоловіком, який нині боронить Україну, взяли участь у проєкті "Психосоціальна допомога учасникам бойових дій". Зі слів Любові Якимович, розбір із психологом дозволяє зрозуміти причину проблем.
"Ти уже можеш поглянути з боку на ситуацію, зрозуміти, не нервуватися одразу і дратуватися, а зрозуміти: чому дитина так себе веде, чому чоловік так сказав, як реагувати", – розповіла учасниця проєкту психологічної допомоги.
Проєкт "Психосоціальна допомога учасникам бойових дій" був безплатним і передбачав вивчення англійської мови, – розповів Сергій Засєкін, який навчав іноземної. Зі слів викладача, знання англійської допомагає адаптуватися до сучасних вимог і робить людину впевненішою.
"Відкрити свій бізнес, спільне підприємство – потрібні знання англійської мови. Написати резюме чи знайти роботу. Якщо у людини є мотивація, то можна почати і досягти хорошого рівня розмовного мовлення", – говорить Сергій Засєкін.
Як додала учасниця проєкту Любов Якимович, психологічну підтримку отримувала майже п'ять місяців і зараз радиться з психологом. Додає: дбати про здоров’я важливо постійно.
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