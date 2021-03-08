У Луцьку відновлять автофіксацію порушень ПДР, повідомили адресу

В 20 містах України планують відновити автофіксацію порушень правил дорожнього руху.Про це повідомляє заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.До переліку міст, в яких відновлять автофіксацію порушень увійшов і обласний центр Волині."В час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання ПДР також продовжує щодня вбивати наших громадян. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими. Система автоматичної фіксації вже відмінно себе зарекомендувала та довела свою ефективність до війни. Й наразі готова повернутись до роботи", - йдеться у повідомленні.Відтак, з 16 травня на автомобільних дорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.Наразі запрацюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях.Також заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив адреси, де будуть розміщені прилади автофіксації порушень. У Луцьку буде 4 точки розміщення за такими адресами:- вул. Ковельська, 147 напрямок спрямування приладу вул. Лєскова- вул. В'ячеслава Чорновола, 17 напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха- вул. Ковельська, 144 напрямок спрямування приладу вул. Старицького- вул. Конякіна, 18А напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська.