Луцька інфекціоністка нагадала про небезпеки полуничного сезону. ВІДЕО

Луцька інфекціоністка нагадала про небезпеки полуничного сезону. ВІДЕО
Інфекціоністка Волинської обласної клінічної лікарні Ірина Капустіна наголошує, що з полуницею в організм легко можуть потрапити бактерії, які викликають кишкові захворювання.

Тому перед вживанням важливо ягоди добре помити проточною водою. Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на 12 каналі.

«Фрукти й овочі мити обов’язково! Зараз настає сезон полуниці. Усі знають, що домашні ягоди підживлюють відходами тварин. І коли починається сезон полуниці – у нас завжди збільшується кількість пацієнтів, тому що в організм з полуницею потрапляють різні бактерії з ґрунту, з того, чим її підживлюють. Якщо ягоди не промити добре під проточною водою, то, швидше за все, виникне кишкова інфекція», – застерігає лікарка.

Вона нагадала, що не менш важливо мити й руки перед їжею, щоб запобігти різним отруєнням.

«Найкраще мити під проточною водою з милом. Але в ситуації, коли мила нема, навіть проточна вода механічно змиватиме бактерії. Також ефективною ж обробка рук антисептиком. Вологі ж серветки заберуть лише якусь частину бактерій, що є на руках», – пояснила Ірина Капустіна.


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Теги: полуниця, інфекція, Луцьк
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