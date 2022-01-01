Українці можуть відвідати судове засідання в «Дії»
Сьогодні, 15:33
Українці можуть взяти участь в Електронному суді за допомогою Дія.Підпису.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Багато українців вимушено поїхали під час війни. Але країна продовжує працювати й працюють суди. Тепер кожен, хто покинув Україну, може бути присутнім на судовому засіданні онлайн та підписувати необхідні документи за два кліки з підписом у смартфоні", - йдеться у дописі.
Інструкція про те, як зробити "Дія.Підпис" є у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Багато українців вимушено поїхали під час війни. Але країна продовжує працювати й працюють суди. Тепер кожен, хто покинув Україну, може бути присутнім на судовому засіданні онлайн та підписувати необхідні документи за два кліки з підписом у смартфоні", - йдеться у дописі.
Інструкція про те, як зробити "Дія.Підпис" є у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Подружжя викладачів з Луцька допомагає сім'ям військових боротися з негативними емоціями. ВІДЕО
Сьогодні, 16:14
Українці можуть відвідати судове засідання в «Дії»
Сьогодні, 15:33
Волинянин став чемпіоном Дефлімпійських ігор
Сьогодні, 14:52
Опублікували останні переговори із затопленого крейсера «Москва»
Сьогодні, 14:11
Медіа