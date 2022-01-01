Українці можуть відвідати судове засідання в «Дії»

Українці можуть відвідати судове засідання в «Дії»
Українці можуть взяти участь в Електронному суді за допомогою Дія.Підпису.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Багато українців вимушено поїхали під час війни. Але країна продовжує працювати й працюють суди. Тепер кожен, хто покинув Україну, може бути присутнім на судовому засіданні онлайн та підписувати необхідні документи за два кліки з підписом у смартфоні", - йдеться у дописі.

Інструкція про те, як зробити "Дія.Підпис" є у відео.



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Теги: суд, Дія, Україна
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