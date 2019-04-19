Фестиваль «Волинська Голландія» продовжили

Фестиваль «Волинська Голландія» продовжили
Організатори відомого на Волині та за її межами квіткового фестивалю "Волинська Голландія" продовжили його тривалість.

Про це повідомляють на сторінці фестивалю.

Фестиваль пролонгували на численні прохання відвідувачів.

"Гарна сьогодні неділя, чим не привід додати ще трішки свята. Поспішайте відвідати наше тюльпанове поле найближчими днями, щоб встигнути побачити всі прекрасні сорти наших тюльпанів", - йдеться у дописі.

Локації квіткового фестивалю працюватимуть до 22 травня включно з 10:00 до 19:00.

В понеділок 16 травня не вся торгівля працюватиме.

Як відомо, фестиваль мав тривати з 6 до 15 травня.

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Теги: фестиваль, Волинська Голландія, Волинь
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