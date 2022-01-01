На Волині видобувають унікальне органічне добриво





Про це розповіла керівник відділу аграрних досліджень компанії «Українська Органіка» Юлія Квітка, - пише



“Сапропель – це не торф, або інше добриво, це – комплекс біологічно-активних сполук, що активують та регулюють фізіологічні процеси росту і розвитку рослин та пришвидшують процеси гумусотворення ґрунту, покращують його властивості‎”, — зазначає Юлія Квітка.



Компанія «Українська Органіка» займається вирішенням проблем деградації ґрунтів, покращення якості плодоовочевої та іншої сільськогосподарської продукції.



«Ми кинули собі виклик, поставивши за мету, виростити на наших малородючих піщаних ґрунтах Полісся органічну малину. Для досягнення цієї мети ми використали органічну сапропелевмісну продукцію.. На фото добре видно результати: у 2018 році це були бідні піщані ґрунти, а зараз це ґрунти структурні, з наявним вмістом органіки‎. Завдяки нашим сапропелевмісним продуктам ми продовжуємо вдосконалювати технологію вирощування органічної малини та насолоджуємося її смаком на фоні позитивних урожаїв»‎, — говорить керівник відділу аграрних досліджень компанії «Українська Органіка».



Сапропель‎ видобують з озера Синове. Він формувався на дні близько 9 тисяч років. За цей час внаслідок тривалих мікробіологічних процесів на дні встигла сформуватися органічна речовина рослинного і тваринного походження. Усі її фізіологічноактивні сполуки законсервувалися завдяки тривалим біохімічним процесам в анаеробних умовах на дні озера. Це джерело важливих для рослини сполук.



Використання продукції на основі «‎Сапропелю»‎ сприяло збільшенню вмісту титрованих кислот та вітаміну С у зразках капусти.



Також препарат сприяє підвищенню врожайності огірків, кавунів,гарбузів, кропу, томатів, перцю та інших культур та прискорює швидкість їх дозрівання. Крім того, «‎Сапропель»‎ сприяє сталому виробництву сільськогосподарських культур в умовах зміни клімату.



Загалом, «‎Сапропель» забезпечує такий ефект:



Активує потенційну родючість ґрунту та фізіологічні процеси обміну речовин у рослинах та мікробіоті

Збагачує ґрунт органічними речовинами

Покращує структуру ґрунту та його вологоутримання

Реалізує генетичний потенціал рослин

Дозволяє оптимізувати застосування мінеральних добрив на 30-50%, посилюючи їхню доступність та економічну ефективність

Активізує процес самоочищення ґрунтів від пестицидів і важких металів, радіонуклідів

Зміцнює імунітет рослин

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