Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 травня





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря зранку становитиме 6-13°С, вдень підніметься до позначки 17-19°С, а ввечері - 17-19 градусів за Цельсієм.



Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с.

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