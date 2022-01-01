Волинянка розводить перепілок, які несуть голубі яйця. ВІДЕО

Волинянка розводить вдома найрізноманітніших перепілок. Займається цією справою вже третій рік і за цей час добре вивчила їхні особливості. Птахи цікаві, а головне – швидко ростуть і часто несуться.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.Найпопулярнішою породою є техаський бройлер, адже птаха швидко росте і трішки більша за розміром за перепілок інших порід. Також популярною, за словами Лесі Лаущенко, є контурнікси.Ці птахи маленькі та дуже рухливі.Саме контурнікси несуть незвичні голубі яйця.Поціновувачі яєць перепілок кажуть, що блакитні солодші та корисніші. Тому частенько п’ють їх вранці. Також люди використовують їх для лікування і догляду за шкірою.Перепілки ростуть швидше, ніж кури. Заклавши яйця в інкубатор, через 17 днів можна чекати на пташенят, а через сорок днів – починають нестися і вважаються дорослими.