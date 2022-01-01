Волинянка розводить перепілок, які несуть голубі яйця. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Волинянка розводить вдома найрізноманітніших перепілок. Займається цією справою вже третій рік і за цей час добре вивчила їхні особливості. Птахи цікаві, а головне – швидко ростуть і часто несуться.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Найпопулярнішою породою є техаський бройлер, адже птаха швидко росте і трішки більша за розміром за перепілок інших порід. Також популярною, за словами Лесі Лаущенко, є контурнікси.Ці птахи маленькі та дуже рухливі.
Саме контурнікси несуть незвичні голубі яйця.
Поціновувачі яєць перепілок кажуть, що блакитні солодші та корисніші. Тому частенько п’ють їх вранці. Також люди використовують їх для лікування і догляду за шкірою.
Перепілки ростуть швидше, ніж кури. Заклавши яйця в інкубатор, через 17 днів можна чекати на пташенят, а через сорок днів – починають нестися і вважаються дорослими.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Найпопулярнішою породою є техаський бройлер, адже птаха швидко росте і трішки більша за розміром за перепілок інших порід. Також популярною, за словами Лесі Лаущенко, є контурнікси.Ці птахи маленькі та дуже рухливі.
Саме контурнікси несуть незвичні голубі яйця.
Поціновувачі яєць перепілок кажуть, що блакитні солодші та корисніші. Тому частенько п’ють їх вранці. Також люди використовують їх для лікування і догляду за шкірою.
Перепілки ростуть швидше, ніж кури. Заклавши яйця в інкубатор, через 17 днів можна чекати на пташенят, а через сорок днів – починають нестися і вважаються дорослими.
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