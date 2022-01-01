На Донеччині Росія за день вбила 3 цивільних

На Донеччині Росія за день вбила 3 цивільних
Внаслідок воєнних дій РФ на Донеччині у неділю загинуло троє мирних мешканців, ще 13 зазнали поранень.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram .

За 15 травня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини: 2 у Дробишевому та 1 у Торецьку. Ще 13 людей зазнали поранень.

Також у неділю уточнено інформацію про 3 цивільних, які загинули раніше: 2 у Сіверську та 1 у Вільному Полі.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 3 цивільним, які були поранені на Луганщині.

При цьому неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теги: Донбас, обстріли, війна, Росія
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