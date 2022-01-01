На Сході ЗСУ знищили понад 80 російських окупантів





Про це повідомляють на сторінці Оперативно-тактичного угруповання “Схід”.



У результаті боїв було знищено:



• особового складу – 84;



• танків – 1;



• БМП – 4;



• АТТ – 1;



• вертольотів – 1;



• БПЛА – 1.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. 15 травня українські військові відбили 5 атак ворога.Про це повідомляють на сторінці Оперативно-тактичного угруповання “Схід”.У результаті боїв було знищено:• особового складу – 84;• танків – 1;• БМП – 4;• АТТ – 1;• вертольотів – 1;• БПЛА – 1.

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