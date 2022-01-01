На Сході ЗСУ знищили понад 80 російських окупантів
15 травень, 22:37
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. 15 травня українські військові відбили 5 атак ворога.
Про це повідомляють на сторінці Оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
У результаті боїв було знищено:
• особового складу – 84;
• танків – 1;
• БМП – 4;
• АТТ – 1;
• вертольотів – 1;
• БПЛА – 1.
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Про це повідомляють на сторінці Оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
У результаті боїв було знищено:
• особового складу – 84;
• танків – 1;
• БМП – 4;
• АТТ – 1;
• вертольотів – 1;
• БПЛА – 1.
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