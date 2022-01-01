На Сході ЗСУ знищили понад 80 російських окупантів

На Сході ЗСУ знищили понад 80 російських окупантів
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. 15 травня українські військові відбили 5 атак ворога.

Про це повідомляють на сторінці Оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

У результаті боїв було знищено:

• особового складу – 84;

• танків – 1;

• БМП – 4;

• АТТ – 1;

• вертольотів – 1;

• БПЛА – 1.

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Теги: Схід, ЗСУ, окупанти
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