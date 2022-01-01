Перемоги у спорті та на фронті: добрі новини від ВолиньPost за 15 травня
15 травень, 23:31
Триває вісімдесят перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Українські захисники не припиняють робити смерть ворогам і покращувати статистику втрат росіян. Крім цього, за добу сталися позитивні події як на території Луцька та Волинської області, так і за кордоном.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для Вас добірку сьогоднішніх добрих новин.
Україна перемогла у «Євробаченні-2022»
14 травня у Турині відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022". Представники України, гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" посіли 1 місце, здобувши 631 бал.
ЗСУ збили понад 200 російських літаків
Зенітні ракетні війська Повітряних сил відкрили рахунок третьої сотні збитих російських літаків від часу повномасштабних воєнних дій, які веде РФ проти України.
Волинська громада отримала від Литви пожежний автомобіль
Громада селища міського типу Маневичі отримала від литовських друзів цінний та потрібний подарунок - пожежний автомобіль.
Українські воїни знищили 27 400 окупантів: оприлюднили бойові втрати ворога
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.05 орієнтовно склали:
особового складу - близько 27400 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1220 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 2958 (+24) од,
артилерійських систем – 555 (+4) од,
РСЗВ - 195 (+0) од,
засоби ППО - 89 (+1) од,
літаків - 200 (+0) од,
гелікоптерів – 164 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 416 (+5),
крилаті ракети - 95 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2087 (+28) од,
спеціальна техніка - 42 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках.
ЗСУ виграли у дуелі з російськими снайперами. ВІДЕО
Мінометники ССО України виграли у дуелі з російськими снайперами. З'явилося відео знищення ворожої снайперської пари.
До ПЦУ перейшла перша парафія з Луцька
У Луцьку громада Свято-Благовіщенського храму УПЦ разом із настоятелем Володимиром Літвенчуком прийняла рішення про приєднання до Православної Церкви України
Волинянин став чемпіоном Дефлімпійських ігор
Двоє волинських спортсменів показали високі результати у ХХІV літніх Дефлімпійських іграх, які відбуваються у Бразилії. Один з них став чемпіоном змагань, а інший зайняв четверте місце.
Подружжя викладачів з Луцька допомагає сім'ям військових боротися з негативними емоціями. ВІДЕО
У Луцьку в рамках проєкту "Психосоціальна допомога учасникам бойових дій" докторка психологічних наук Лариса Засєкіна навчає членів сімей військовослужбовців, як впоратися з негативними емоціями.
Фестиваль «Волинська Голландія» продовжили
Квіткового настрою буде більше. Організатори відомого на Волині та за її межами квіткового фестивалю "Волинська Голландія" продовжили його тривалість до 22 травня.
Деякі українці отримають грошові допомоги
Для фінансової допомоги тимчасово переміщеним особам Мінсоцполитики України співпрацює з міжнародними структурами, що дасть змогу певним категоріям отримати додаткові виплати.
На Волині видобувають унікальне органічне добриво
Отримувати гарний урожай овочів чи ягід навіть на піщаних ґрунтах допомагає екологічна продукція на основі сапропелю з озера Синове, що знаходиться на території колишнього Старовижівського району на Волині. Сапропель видобують з озера Синове. Він формувався на дні близько 9 тисяч років.
Волинянка розводить перепілок, які несуть голубі яйця. ВІДЕО
Волинянка розводить вдома найрізноманітніших перепілок. Займається цією справою вже третій рік і за цей час добре вивчила їхні особливості. Птахи цікаві, а головне – швидко ростуть і часто несуться.
На Сході ЗСУ знищили понад 80 російських окупантів
Далі - більше. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. 15 травня українські військові відбили 5 атак ворога, знищили 84 окупанти та 1 танк.
Прихожани ще одного храму на Волині вирішили перейти до ПЦУ
Хресто-Воздвиженський храм села Обенижі Турійського (Ковельського) району перейшов до ПЦУ.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
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Українські захисники не припиняють робити смерть ворогам і покращувати статистику втрат росіян. Крім цього, за добу сталися позитивні події як на території Луцька та Волинської області, так і за кордоном.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для Вас добірку сьогоднішніх добрих новин.
Україна перемогла у «Євробаченні-2022»
14 травня у Турині відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022". Представники України, гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" посіли 1 місце, здобувши 631 бал.
ЗСУ збили понад 200 російських літаків
Зенітні ракетні війська Повітряних сил відкрили рахунок третьої сотні збитих російських літаків від часу повномасштабних воєнних дій, які веде РФ проти України.
Волинська громада отримала від Литви пожежний автомобіль
Громада селища міського типу Маневичі отримала від литовських друзів цінний та потрібний подарунок - пожежний автомобіль.
Українські воїни знищили 27 400 окупантів: оприлюднили бойові втрати ворога
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.05 орієнтовно склали:
особового складу - близько 27400 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1220 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 2958 (+24) од,
артилерійських систем – 555 (+4) од,
РСЗВ - 195 (+0) од,
засоби ППО - 89 (+1) од,
літаків - 200 (+0) од,
гелікоптерів – 164 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 416 (+5),
крилаті ракети - 95 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2087 (+28) од,
спеціальна техніка - 42 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках.
ЗСУ виграли у дуелі з російськими снайперами. ВІДЕО
Мінометники ССО України виграли у дуелі з російськими снайперами. З'явилося відео знищення ворожої снайперської пари.
До ПЦУ перейшла перша парафія з Луцька
У Луцьку громада Свято-Благовіщенського храму УПЦ разом із настоятелем Володимиром Літвенчуком прийняла рішення про приєднання до Православної Церкви України
Волинянин став чемпіоном Дефлімпійських ігор
Двоє волинських спортсменів показали високі результати у ХХІV літніх Дефлімпійських іграх, які відбуваються у Бразилії. Один з них став чемпіоном змагань, а інший зайняв четверте місце.
Подружжя викладачів з Луцька допомагає сім'ям військових боротися з негативними емоціями. ВІДЕО
У Луцьку в рамках проєкту "Психосоціальна допомога учасникам бойових дій" докторка психологічних наук Лариса Засєкіна навчає членів сімей військовослужбовців, як впоратися з негативними емоціями.
Фестиваль «Волинська Голландія» продовжили
Квіткового настрою буде більше. Організатори відомого на Волині та за її межами квіткового фестивалю "Волинська Голландія" продовжили його тривалість до 22 травня.
Деякі українці отримають грошові допомоги
Для фінансової допомоги тимчасово переміщеним особам Мінсоцполитики України співпрацює з міжнародними структурами, що дасть змогу певним категоріям отримати додаткові виплати.
На Волині видобувають унікальне органічне добриво
Отримувати гарний урожай овочів чи ягід навіть на піщаних ґрунтах допомагає екологічна продукція на основі сапропелю з озера Синове, що знаходиться на території колишнього Старовижівського району на Волині. Сапропель видобують з озера Синове. Він формувався на дні близько 9 тисяч років.
Волинянка розводить перепілок, які несуть голубі яйця. ВІДЕО
Волинянка розводить вдома найрізноманітніших перепілок. Займається цією справою вже третій рік і за цей час добре вивчила їхні особливості. Птахи цікаві, а головне – швидко ростуть і часто несуться.
На Сході ЗСУ знищили понад 80 російських окупантів
Далі - більше. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. 15 травня українські військові відбили 5 атак ворога, знищили 84 окупанти та 1 танк.
Прихожани ще одного храму на Волині вирішили перейти до ПЦУ
Хресто-Воздвиженський храм села Обенижі Турійського (Ковельського) району перейшов до ПЦУ.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
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