Плакали від щастя: як сім'ї волинян із гурту Kalush Orchestra реагували на перемогу на «Євробаченні»

Ігоря Діденчука, Віталія Дужика та Тимофія Музичука, плакали із сім’ями під час перемоги гурту на Євробаченні.



Про це йдеться в сюжеті



Перед виступом сина пані Світлана намагається заспокоїти себе співом. Жінка переживає одразу за двох своїх синів – Тимофія, який співає за Україну, і за молодшого Назара, який зараз її боронить. «Молю Бога, щоб скоріше закінчилася ця війна», - каже Світлана.



Жінка – викладачка гри на бандурі. Саме вона і прищепила старшому сину любов до музики. У музичну школу Тимофій їздив за шість кілометрів від їхнього села, вчився грати одразу на кількох інструментах. «Він пішов на баян, а через деякий час ще на сопілочку, я його скрізь за собою, так як мама-музикант», - каже Світлана Музичук.



Повірити в те, що за Тимофієм ці слова зараз наспівує весь світ – батьки й досі не можуть. «В мене тут шось вистрибує, гордість розпирає», - кажуть батьки.



Загорнувшись у прапори, у телевізорі намагаються спіймати погляд сина. Сльози на очах з’являться не лише у матері, але й у батька.



Аби бодай якось підтримати Тимофія - мати співає разом з ним. Її серце, каже жінка, зараз там, у Турині. А за секунду завмирає: чує останні слова, сказані солістом гурту - Олегом Псюком - після виступу із закликом врятувати людей із Азовсталі.



Вона не може дочекатися, коли ведучі оголосять результати голосування глядачів. На останній цифрах серце ледь не вистрибує.



За хлопців вболіває і родина іншого учасника - Віталія Дужика. Після оголошення результатів конкурсу, батьки не стримують емоцій.



І хоча вже глибока ніч телефон пані Світлани не замовкає ні на хвилину. Але ж вона чекає на головний дзвінок - від сина. І поки він ще на сцені не втримується, пише йому повідомлення. Жінка впевнена, після сьогоднішньої перемоги мусить бути інша - головна – на полі бою.



«Україна переможе», - каже жінка, бо цього чекає найбільше за усе.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мами трьох учасників гурту Kalush Orchestra з Волині -та, плакали із сім’ями під час перемоги гурту на Євробаченні.Про це йдеться в сюжеті ТСН Перед виступом сина панінамагається заспокоїти себе співом. Жінка переживає одразу за двох своїх синів – Тимофія, який співає за Україну, і за молодшого Назара, який зараз її боронить. «Молю Бога, щоб скоріше закінчилася ця війна», - каже Світлана.Жінка – викладачка гри на бандурі. Саме вона і прищепила старшому сину любов до музики. У музичну школу Тимофій їздив за шість кілометрів від їхнього села, вчився грати одразу на кількох інструментах. «Він пішов на баян, а через деякий час ще на сопілочку, я його скрізь за собою, так як мама-музикант», - каже Світлана Музичук.Повірити в те, що за Тимофієм ці слова зараз наспівує весь світ – батьки й досі не можуть. «В мене тут шось вистрибує, гордість розпирає», - кажуть батьки.Загорнувшись у прапори, у телевізорі намагаються спіймати погляд сина. Сльози на очах з’являться не лише у матері, але й у батька.Аби бодай якось підтримати Тимофія - мати співає разом з ним. Її серце, каже жінка, зараз там, у Турині. А за секунду завмирає: чує останні слова, сказані солістом гурту - Олегом Псюком - після виступу із закликом врятувати людей із Азовсталі.Вона не може дочекатися, коли ведучі оголосять результати голосування глядачів. На останній цифрах серце ледь не вистрибує.За хлопців вболіває і родина іншого учасника - Віталія Дужика. Після оголошення результатів конкурсу, батьки не стримують емоцій.І хоча вже глибока ніч телефон пані Світлани не замовкає ні на хвилину. Але ж вона чекає на головний дзвінок - від сина. І поки він ще на сцені не втримується, пише йому повідомлення. Жінка впевнена, після сьогоднішньої перемоги мусить бути інша - головна – на полі бою.«Україна переможе», - каже жінка, бо цього чекає найбільше за усе.

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