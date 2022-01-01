Швеція вирішила подати заявку на членство в НАТО





Про це йдеться у заяві правлячої соціал-демократичної партії, передає



«На своєму засіданні сьогодні, 15 травня 2022 року, правління партії соціал-демократів вирішило, що партія працюватиме на те, щоб Швеція подала заявку на членство в НАТО. Таким чином, соціал-демократи працюватимуть над тим, щоб Швеція, якщо заявка буде схвалена НАТО, висловила односторонні застереження проти розміщення ядерної зброї та постійних баз на території Швеції», – йдеться у повідомленні.



Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде назвала рішення правлячої партії історичним, а також згадала про напад росії на Україну.



«Сьогодні Шведська соціал-демократична партія прийняла історичне рішення сказати «так», щоб подати заявку на членство в оборонному альянсі НАТО. Вторгнення Росії в Україну погіршило безпекову ситуацію для Швеції та Європи в цілому», – написала глава МЗС.



Нагадаємо, Фінляндія готується подати заявку на членство в НАТО вже наступного тижня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Швеція ухвалила рішення про подання заявки на членство в НАТО.Про це йдеться у заяві правлячої соціал-демократичної партії, передає УНН «На своєму засіданні сьогодні, 15 травня 2022 року, правління партії соціал-демократів вирішило, що партія працюватиме на те, щоб Швеція подала заявку на членство в НАТО. Таким чином, соціал-демократи працюватимуть над тим, щоб Швеція, якщо заявка буде схвалена НАТО, висловила односторонні застереження проти розміщення ядерної зброї та постійних баз на території Швеції», – йдеться у повідомленні.Міністр закордонних справ Швеціїназвала рішення правлячої партії історичним, а також згадала про напад росії на Україну.«Сьогодні Шведська соціал-демократична партія прийняла історичне рішення сказати «так», щоб подати заявку на членство в оборонному альянсі НАТО. Вторгнення Росії в Україну погіршило безпекову ситуацію для Швеції та Європи в цілому», – написала глава МЗС.Нагадаємо,

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