Швеція вирішила подати заявку на членство в НАТО
Сьогодні, 02:19
Швеція ухвалила рішення про подання заявки на членство в НАТО.
Про це йдеться у заяві правлячої соціал-демократичної партії, передає УНН.
«На своєму засіданні сьогодні, 15 травня 2022 року, правління партії соціал-демократів вирішило, що партія працюватиме на те, щоб Швеція подала заявку на членство в НАТО. Таким чином, соціал-демократи працюватимуть над тим, щоб Швеція, якщо заявка буде схвалена НАТО, висловила односторонні застереження проти розміщення ядерної зброї та постійних баз на території Швеції», – йдеться у повідомленні.
Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде назвала рішення правлячої партії історичним, а також згадала про напад росії на Україну.
«Сьогодні Шведська соціал-демократична партія прийняла історичне рішення сказати «так», щоб подати заявку на членство в оборонному альянсі НАТО. Вторгнення Росії в Україну погіршило безпекову ситуацію для Швеції та Європи в цілому», – написала глава МЗС.
Нагадаємо, Фінляндія готується подати заявку на членство в НАТО вже наступного тижня.
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Про це йдеться у заяві правлячої соціал-демократичної партії, передає УНН.
«На своєму засіданні сьогодні, 15 травня 2022 року, правління партії соціал-демократів вирішило, що партія працюватиме на те, щоб Швеція подала заявку на членство в НАТО. Таким чином, соціал-демократи працюватимуть над тим, щоб Швеція, якщо заявка буде схвалена НАТО, висловила односторонні застереження проти розміщення ядерної зброї та постійних баз на території Швеції», – йдеться у повідомленні.
Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде назвала рішення правлячої партії історичним, а також згадала про напад росії на Україну.
«Сьогодні Шведська соціал-демократична партія прийняла історичне рішення сказати «так», щоб подати заявку на членство в оборонному альянсі НАТО. Вторгнення Росії в Україну погіршило безпекову ситуацію для Швеції та Європи в цілому», – написала глава МЗС.
Нагадаємо, Фінляндія готується подати заявку на членство в НАТО вже наступного тижня.
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