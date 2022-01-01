Як полегшити стан за алергії самостійно

Сезонну алергію, яка проявляється з початком цвітіння дерев, квітів і трав, називають полінозом. Зазвичай імунна система запобігає хворобам, захищаючи організм під час контакту з чужорідними агентами. Проте у людей із полінозом несприятлива імунна реакція виникає, коли вони вдихають якийсь із видів пилку.Про це розповідають у МОЗ.Березень, квітень: вільха, ліщина, верба.Квітень, травень: береза, ясен, дуб, тополя, клен, верба, в’яз, осика.Травень, червень: ялина, сосна, кульбаба.Травень – липень: костриця, тимофіївка, їжака, тонконіг, райграс, лисохвіст, жито, пирій, ячмінь, овес.Червень, липень: подорожник, липа, гречані.Липень, серпень: кропива.Липень – жовтень: полин, лобода, кропива, амброзія.Терміни цвітіння рослин можуть змінюватися залежно від погодних умов та особливостей клімату.Алергічна реакція спричиняє кілька вкрай неприємних симптомів. Як правило, це нежить, свербіння та закладеність носа, притуплення нюху, чхання, почервоніння очей та сльозотеча. Може виникнути утруднене або прискорене дихання, виснажливий сухий кашель тощо.Такі ознаки легко сплутати з проявами гострих респіраторних вірусних інфекцій чи застуди. Проте за алергії зазвичай не підвищується температура тіла.Фактори ризику розвитку алергії: хронічні захворювання органів дихання, пасивне/активне куріння, несприятливі побутові умови або умови праці (пліснява у приміщенні, підвищена вологість тощо). Також є і генетична схильність.У багатьох випадках найефективнішим способом боротьби з алергією є уникнення алергену, який викликає реакцію, але в сезон цвітіння це навряд чи можливо.Зверніться до свого сімейного лікаря, а якщо ви змінили місце перебування через воєнні дії — до найближчого закладу охорони здоров’я, який надає первинну медичну допомогу. Сімейний лікар надасть рекомендації, а за необхідності скерує вас до алерголога, у якого ви зможете пройти обстеження на виявлення алергенів й отримати кваліфіковану медичну допомогу.Носіть маску на вулиці. Вона зменшить кількість часточок пилку, який ви вдихаєте.Не виходьте на вулицю, коли там вітер. Зачиняйте вікна в таку погоду. Уникайте прогулянок з 10 до 15 години.Після прогулянок ретельно помийте руки, прийміть душ. Це допоможе змити пилок.Одяг також треба змінити і випрати. Сушити випраний одяг треба в приміщенні.Частіше проводьте вологе прибирання в приміщенні, де ви перебуваєте.