ТОП-7 небезпечних для дітей кімнатних рослин





Про це пише



Дорослим потрібно бути дуже обережним, бо при пересадці або обрізанні сік цих рослин може викликати опік.



Дифенбахія



Така звична рослина зі строкатим листям є однією з небезпечних. Їдкий сік цієї рослини при попаданні в організм негативно впливає на травлення, утруднює дихання. А при потраплянні на шкіру може спричинити серйозний опік.



Аглаонема



Рослина дуже подібна до дифенбахії, вони обидві належать до одного сімейства ароїдних родом з американських тропіків. Тримати вдома цю рослину можна лише в місцях не досяжних для домашніх тварин та дітей. Отрута в стеблах, ягодах роз'їдає слизові оболонки, викликає алергію.



Молочай



Цей представник молочайних рослин небезпечним тим, що у своєму стеблі містить сік, який при попаданні на слизову оболонку викликає опіки, запаморочення, нудоту.



Цикламен



Улюблена усіма квітуча рослина може бути небезпечною. Небезпека знову таки в стеблах та коренях, сік яких може призвести до подразнення слизової оболонки, набряків, болю в горлі, утруднити дихання.



Олеандр



Красиве деревце з квітами насправді є дуже небезпечним, причому всі його частини. Куштування листка може призвести до отруєння з летальним результатом, до порушення серцевого ритму. Якщо сік олеандри попаде в очі, це може привезти до сліпоти. Небезпечним навіть є гілки цієї рослини, якщо їх підпалити, дим він них викличе серйозне отруєння. Навіть отрута засохлої рослини є небезпечною.



Азалія



Ще одна квітуча улюблениця є не менш небезпечною як красивою. Якщо спробувати листок чи ніжну квітку, що запросто можуть зробити маленькі діти можна відчути сильну печію, потім нудоту та діарею. А якщо вчасно не звернутися до лікаря, отрута спричинить порушення роботи серцево-судинної та нервової систем. У найгіршому випадку рослина може призвести до коми та навіть смерті.



Фікус



Представники цього виду є, мабуть, у кожному будинку. Найнебезпечніше м'ясисті сорти рослини, у них більше соку. На шкірі «молочко» викликає роздратування, набряк, при потраплянні всередину призводить до запаморочення, нудоти, утрудненості дихання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Деякі кімнатні рослини, які ми звикли тримати вдома насправді дуже небезпечні, тому що містять отруту в листах, стеблах чи квітах. Якщо для дорослих вони ще не представляють значної небезпеки, то там де є діти чи тварини, які полюбляють пробувати все на смак, їх тримати категорично не можна.Про це пише ТСН Дорослим потрібно бути дуже обережним, бо при пересадці або обрізанні сік цих рослин може викликати опік.Така звична рослина зі строкатим листям є однією з небезпечних. Їдкий сік цієї рослини при попаданні в організм негативно впливає на травлення, утруднює дихання. А при потраплянні на шкіру може спричинити серйозний опік.Рослина дуже подібна до дифенбахії, вони обидві належать до одного сімейства ароїдних родом з американських тропіків. Тримати вдома цю рослину можна лише в місцях не досяжних для домашніх тварин та дітей. Отрута в стеблах, ягодах роз'їдає слизові оболонки, викликає алергію.Цей представник молочайних рослин небезпечним тим, що у своєму стеблі містить сік, який при попаданні на слизову оболонку викликає опіки, запаморочення, нудоту.Улюблена усіма квітуча рослина може бути небезпечною. Небезпека знову таки в стеблах та коренях, сік яких може призвести до подразнення слизової оболонки, набряків, болю в горлі, утруднити дихання.Красиве деревце з квітами насправді є дуже небезпечним, причому всі його частини. Куштування листка може призвести до отруєння з летальним результатом, до порушення серцевого ритму. Якщо сік олеандри попаде в очі, це може привезти до сліпоти. Небезпечним навіть є гілки цієї рослини, якщо їх підпалити, дим він них викличе серйозне отруєння. Навіть отрута засохлої рослини є небезпечною.Ще одна квітуча улюблениця є не менш небезпечною як красивою. Якщо спробувати листок чи ніжну квітку, що запросто можуть зробити маленькі діти можна відчути сильну печію, потім нудоту та діарею. А якщо вчасно не звернутися до лікаря, отрута спричинить порушення роботи серцево-судинної та нервової систем. У найгіршому випадку рослина може призвести до коми та навіть смерті.Представники цього виду є, мабуть, у кожному будинку. Найнебезпечніше м'ясисті сорти рослини, у них більше соку. На шкірі «молочко» викликає роздратування, набряк, при потраплянні всередину призводить до запаморочення, нудоти, утрудненості дихання.

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