На Харківщині ЗСУ витіснили росіян до держкордону
Сьогодні, 06:33
У Харківській області один із батальйонів територіальної оборони відтіснив російських військових та вийшов до ділянки державного кордону з РФ.
Про це повідомляють у Міноборони.
"227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ м.Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону".
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Про це повідомляють у Міноборони.
"227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ м.Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону".
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