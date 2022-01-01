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На Харківщині ЗСУ витіснили росіян до держкордону

На Харківщині ЗСУ витіснили росіян до держкордону
У Харківській області один із батальйонів територіальної оборони відтіснив російських військових та вийшов до ділянки державного кордону з РФ.

Про це повідомляють у Міноборони.

"227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ м.Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону".


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Теги: Харківщина, ЗСУ, окупанти, відтіснили до кордону
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