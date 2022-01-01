Зеленський призначив нового командувача сил тероборони
Сьогодні, 08:19
Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру.
Про це йдеться в указі президента.
"Призначити генерал-майора Танцюру Ігоря Івановича командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України", - йдеться в указі.
Іншим указом президент звільнив з цієї посади Юрія Галушкіна.
Танцюра був начальником штабу Сухопутних військ ЗСУ. 2 травня Зеленський нагородив його орденом Богдана Хмельницького III ступеня "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться в указі президента.
"Призначити генерал-майора Танцюру Ігоря Івановича командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України", - йдеться в указі.
Іншим указом президент звільнив з цієї посади Юрія Галушкіна.
Танцюра був начальником штабу Сухопутних військ ЗСУ. 2 травня Зеленський нагородив його орденом Богдана Хмельницького III ступеня "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Одещині на берег винесло дві російські міни
Сьогодні, 09:04
Сім батальйонів збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону, – Генштаб
Сьогодні, 08:44
Зеленський призначив нового командувача сил тероборони
Сьогодні, 08:19
На Харківщині ЗСУ витіснили росіян до держкордону
Сьогодні, 06:33
Медіа