Зеленський призначив нового командувача сил тероборони

Ігоря Танцюру.



Про це йдеться в указі президента.



"Призначити генерал-майора Танцюру Ігоря Івановича командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України", - йдеться в указі.



Іншим указом президент звільнив з цієї посади Юрія Галушкіна.



Танцюра був начальником штабу Сухопутних військ ЗСУ. 2 травня Зеленський нагородив його орденом Богдана Хмельницького III ступеня "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майораПро це йдеться в указі президента."Призначити генерал-майора Танцюру Ігоря Івановича командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України", - йдеться в указі.Іншим указом президент звільнив з цієї посадиТанцюра був начальником штабу Сухопутних військ ЗСУ. 2 травня Зеленський нагородив його орденом Богдана Хмельницького III ступеня "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

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