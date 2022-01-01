Зеленський призначив нового командувача сил тероборони

Зеленський призначив нового командувача сил тероборони
Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру.

Про це йдеться в указі президента.

"Призначити генерал-майора Танцюру Ігоря Івановича командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України", - йдеться в указі.

Іншим указом президент звільнив з цієї посади Юрія Галушкіна.

Танцюра був начальником штабу Сухопутних військ ЗСУ. 2 травня Зеленський нагородив його орденом Богдана Хмельницького III ступеня "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

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Теги: тероборона, Володимир Зеленський
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