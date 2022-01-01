На Одещині на берег винесло дві російські міни





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"На Одещині 2 морські ворожі якірні міни, що штормовою погодою було винесено впритул до узбережжя, фахівцями підривної команди Військово-Морських Сил вилучено і знешкоджено", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Одеській області на узбержжя штормоовю погодою винесло дві якірні ворожі міни.Про це повідомляє Одеська міськрада в телеграм-каналі."На Одещині 2 морські ворожі якірні міни, що штормовою погодою було винесено впритул до узбережжя, фахівцями підривної команди Військово-Морських Сил вилучено і знешкоджено", - йдеться в повідомленні.

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