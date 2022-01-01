На війні з Росією загинули староста села Соловичі Ярослав Кашуба та його односельчанин Олександр Лапчук
Сьогодні, 09:35
Волинь має ще дві втрати у війні, яку 24 лютого розв'язала Росія. Від рук окупантів загинули волиняни Ярослав Кашуба та Олександр Лапчук.
Про це повідомив голова Волинської облради Григорій Недопад.
"Трагічні новини з фронту... На війні загинули двоє волинян із Соловичів Турійської громади – сільський староста Ярослав Кашуба та його односельчанин Олександр Лапчук. Ярослав Кашуба з першого дня вторгнення московського окупанта захищав Україну на передовій. Ще у 2014 році колишній правоохоронець став одним із добровольців, які увійшли до лав роти патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України у Волинській області",-йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ярослав Кашуба був командиром взводу ЗСУ.
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Про це повідомив голова Волинської облради Григорій Недопад.
"Трагічні новини з фронту... На війні загинули двоє волинян із Соловичів Турійської громади – сільський староста Ярослав Кашуба та його односельчанин Олександр Лапчук. Ярослав Кашуба з першого дня вторгнення московського окупанта захищав Україну на передовій. Ще у 2014 році колишній правоохоронець став одним із добровольців, які увійшли до лав роти патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України у Волинській області",-йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ярослав Кашуба був командиром взводу ЗСУ.
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