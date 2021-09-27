В селі на Волині, де виріс учасник Kalush Orchestra, радіють перемозі та роблять ремікси
Сьогодні, 09:59
У складі Kalush Orchestra є троє волинян: Ігор Діденчук, Віталій Дужик і Тимофій Музичук. Усі вони – мультиінструменталісти.
Про це пише Суспільне, яке побувало у селі Жидичин Луцького району, де жив та вчився грати на сопілці Віталій Дужик.
Нині в селі усі співають пісню "Стефанія" та згадують односельця, який був серед тих, хто зумів прославити Україну на пісенному конкурсі.
Жителька Жидичина Катерина Московчук розповіла: з Віталієм навчалася в одній школі. Говорить, тоді й подумати не могла, що її донька танцюватиме під пісню "Стефанія", у якій акомпанує її односелець.
"Вчився з нами в школі. Він вже дуже гарно співав і вчився на сопілці грати. Добре, що не кинув цю справу. Наші волиняни вміють, хочуть, можуть", – каже жінка.
Пісня "Стефанія" нині лунає в селі скрізь. Житель Жидичина Владислав Коришко вже встиг зробити ремікс пісні-переможниці Євробачення. "Шок для всіх, що саме з Жидичина хлопчина був на Євробаченні", – говорить чоловік.
Добре пам'ятає учня Любов Фрадинська, яка працювала директором місцевого будинку культури. Каже, сопілкар гурту Kalush Orchestra брав участь у всіх фольклорних конкурсах, які відбувалися в області.
"В нього великі амбіції завжди були і ці амбіції вони здорові, вони весь час оновлювались і досягали нових творчих вершин, і приємно спостерігати за його творчістю. Хочеться що б він надалі показував свої успіхи і не зіпсувався після Євробачення, щоб не зазнався", – зазначила жінка. З її слів, її окрім виступу гурту вразила підтримка, яку отримала Україна від інших країн та учасників.
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Про це пише Суспільне, яке побувало у селі Жидичин Луцького району, де жив та вчився грати на сопілці Віталій Дужик.
Нині в селі усі співають пісню "Стефанія" та згадують односельця, який був серед тих, хто зумів прославити Україну на пісенному конкурсі.
Жителька Жидичина Катерина Московчук розповіла: з Віталієм навчалася в одній школі. Говорить, тоді й подумати не могла, що її донька танцюватиме під пісню "Стефанія", у якій акомпанує її односелець.
"Вчився з нами в школі. Він вже дуже гарно співав і вчився на сопілці грати. Добре, що не кинув цю справу. Наші волиняни вміють, хочуть, можуть", – каже жінка.
Пісня "Стефанія" нині лунає в селі скрізь. Житель Жидичина Владислав Коришко вже встиг зробити ремікс пісні-переможниці Євробачення. "Шок для всіх, що саме з Жидичина хлопчина був на Євробаченні", – говорить чоловік.
Добре пам'ятає учня Любов Фрадинська, яка працювала директором місцевого будинку культури. Каже, сопілкар гурту Kalush Orchestra брав участь у всіх фольклорних конкурсах, які відбувалися в області.
"В нього великі амбіції завжди були і ці амбіції вони здорові, вони весь час оновлювались і досягали нових творчих вершин, і приємно спостерігати за його творчістю. Хочеться що б він надалі показував свої успіхи і не зіпсувався після Євробачення, щоб не зазнався", – зазначила жінка. З її слів, її окрім виступу гурту вразила підтримка, яку отримала Україна від інших країн та учасників.
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