В селі на Волині, де виріс учасник Kalush Orchestra, радіють перемозі та роблять ремікси

Ігор Діденчук, Віталій Дужик і Тимофій Музичук. Усі вони – мультиінструменталісти.



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Нині в селі усі співають пісню "Стефанія" та згадують односельця, який був серед тих, хто зумів прославити Україну на пісенному конкурсі.



Жителька Жидичина Катерина Московчук розповіла: з Віталієм навчалася в одній школі. Говорить, тоді й подумати не могла, що її донька танцюватиме під пісню "Стефанія", у якій акомпанує її односелець.



"Вчився з нами в школі. Він вже дуже гарно співав і вчився на сопілці грати. Добре, що не кинув цю справу. Наші волиняни вміють, хочуть, можуть", – каже жінка.



Пісня "Стефанія" нині лунає в селі скрізь. Житель Жидичина Владислав Коришко вже встиг зробити ремікс пісні-переможниці Євробачення. "Шок для всіх, що саме з Жидичина хлопчина був на Євробаченні", – говорить чоловік.



Добре пам'ятає учня Любов Фрадинська, яка працювала директором місцевого будинку культури. Каже, сопілкар гурту Kalush Orchestra брав участь у всіх фольклорних конкурсах, які відбувалися в області.



"В нього великі амбіції завжди були і ці амбіції вони здорові, вони весь час оновлювались і досягали нових творчих вершин, і приємно спостерігати за його творчістю. Хочеться що б він надалі показував свої успіхи і не зіпсувався після Євробачення, щоб не зазнався", – зазначила жінка. З її слів, її окрім виступу гурту вразила підтримка, яку отримала Україна від інших країн та учасників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У складі Kalush Orchestra є троє волинян:. Усі вони – мультиінструменталісти.Про це пише Суспільне , яке побувало у селі Жидичин Луцького району, де жив та вчився грати на сопілці Віталій Дужик.Нині в селі усі співають пісню "Стефанія" та згадують односельця, який був серед тих, хто зумів прославити Україну на пісенному конкурсі.Жителька Жидичинарозповіла: з Віталієм навчалася в одній школі. Говорить, тоді й подумати не могла, що її донька танцюватиме під пісню "Стефанія", у якій акомпанує її односелець."Вчився з нами в школі. Він вже дуже гарно співав і вчився на сопілці грати. Добре, що не кинув цю справу. Наші волиняни вміють, хочуть, можуть", – каже жінка.Пісня "Стефанія" нині лунає в селі скрізь. Житель Жидичинавже встиг зробити ремікс пісні-переможниці Євробачення. "Шок для всіх, що саме з Жидичина хлопчина був на Євробаченні", – говорить чоловік.Добре пам'ятає учня, яка працювала директором місцевого будинку культури. Каже, сопілкар гурту Kalush Orchestra брав участь у всіх фольклорних конкурсах, які відбувалися в області."В нього великі амбіції завжди були і ці амбіції вони здорові, вони весь час оновлювались і досягали нових творчих вершин, і приємно спостерігати за його творчістю. Хочеться що б він надалі показував свої успіхи і не зіпсувався після Євробачення, щоб не зазнався", – зазначила жінка. З її слів, її окрім виступу гурту вразила підтримка, яку отримала Україна від інших країн та учасників.

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