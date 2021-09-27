В селі на Волині, де виріс учасник Kalush Orchestra, радіють перемозі та роблять ремікси

В селі на Волині, де виріс учасник Kalush Orchestra, радіють перемозі та роблять ремікси
У складі Kalush Orchestra є троє волинян: Ігор Діденчук, Віталій Дужик і Тимофій Музичук. Усі вони – мультиінструменталісти.

Про це пише Суспільне, яке побувало у селі Жидичин Луцького району, де жив та вчився грати на сопілці Віталій Дужик.

Нині в селі усі співають пісню "Стефанія" та згадують односельця, який був серед тих, хто зумів прославити Україну на пісенному конкурсі.

Жителька Жидичина Катерина Московчук розповіла: з Віталієм навчалася в одній школі. Говорить, тоді й подумати не могла, що її донька танцюватиме під пісню "Стефанія", у якій акомпанує її односелець.
В селі на Волині, де виріс учасник Kalush Orchestra, радіють перемозі та роблять ремікси

"Вчився з нами в школі. Він вже дуже гарно співав і вчився на сопілці грати. Добре, що не кинув цю справу. Наші волиняни вміють, хочуть, можуть", – каже жінка.

Пісня "Стефанія" нині лунає в селі скрізь. Житель Жидичина Владислав Коришко вже встиг зробити ремікс пісні-переможниці Євробачення. "Шок для всіх, що саме з Жидичина хлопчина був на Євробаченні", – говорить чоловік.
В селі на Волині, де виріс учасник Kalush Orchestra, радіють перемозі та роблять ремікси

Добре пам'ятає учня Любов Фрадинська, яка працювала директором місцевого будинку культури. Каже, сопілкар гурту Kalush Orchestra брав участь у всіх фольклорних конкурсах, які відбувалися в області.
В селі на Волині, де виріс учасник Kalush Orchestra, радіють перемозі та роблять ремікси

"В нього великі амбіції завжди були і ці амбіції вони здорові, вони весь час оновлювались і досягали нових творчих вершин, і приємно спостерігати за його творчістю. Хочеться що б він надалі показував свої успіхи і не зіпсувався після Євробачення, щоб не зазнався", – зазначила жінка. З її слів, її окрім виступу гурту вразила підтримка, яку отримала Україна від інших країн та учасників.

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Теги: Волинь, Жидичин, Kalush Orchestra
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