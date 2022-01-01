Від сьогодні на Волині запрацювали камери фіксації порушень ПДР. АДРЕСИ
Сьогодні, 10:24
Від сьогодні, 16 травня, на Волині запрацювали камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
"Фіксація порушень в автоматичному режимі повертається. Війна внесла багато корективів до нашого звичного життя. З початку війни були вимкнені камери автоматичної фіксації здебільшого із стратегічною метою. Але в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання ПДР також продовжує щодня вбивати наших громадян. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими.
Система автоматичної фіксації вже відмінно себе зарекомендувала та довела свою ефективність до війни. Й наразі готова повернутись до роботи", - йдеться в повідомленні.
Білошицький зазначив, що з 16 травня на автомобільних дорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.
Наразі працюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях.
У Луцьку працюють чотири камери за такими адресами:
вул. Ковельська, 147 напрямок спрямування приладу вул. Лєскова;
вул. В'ячеслава Чорновола, 17 напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха;
вул. Ковельська, 144 напрямок спрямування приладу вул. Старицького;
вул. Конякіна, 18А напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська.
Загалом на Волині працюють ще три камери:
на 19 км+098 автодороги Н-22 напрямок спрямування місто Володимир-Волинський;
на 95 км+200 автодороги H-22 напрямок спрямування місто Луцьк;
на 444 км+971 автодороги M-07 напрямок спрямування місто Любомль.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що через збільшення аварійності на дороги Волині повернеться фіксація швидкісного режиму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
"Фіксація порушень в автоматичному режимі повертається. Війна внесла багато корективів до нашого звичного життя. З початку війни були вимкнені камери автоматичної фіксації здебільшого із стратегічною метою. Але в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання ПДР також продовжує щодня вбивати наших громадян. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими.
Система автоматичної фіксації вже відмінно себе зарекомендувала та довела свою ефективність до війни. Й наразі готова повернутись до роботи", - йдеться в повідомленні.
Білошицький зазначив, що з 16 травня на автомобільних дорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.
Наразі працюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях.
У Луцьку працюють чотири камери за такими адресами:
вул. Ковельська, 147 напрямок спрямування приладу вул. Лєскова;
вул. В'ячеслава Чорновола, 17 напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха;
вул. Ковельська, 144 напрямок спрямування приладу вул. Старицького;
вул. Конякіна, 18А напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська.
Загалом на Волині працюють ще три камери:
на 19 км+098 автодороги Н-22 напрямок спрямування місто Володимир-Волинський;
на 95 км+200 автодороги H-22 напрямок спрямування місто Луцьк;
на 444 км+971 автодороги M-07 напрямок спрямування місто Любомль.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що через збільшення аварійності на дороги Волині повернеться фіксація швидкісного режиму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Від сьогодні на Волині запрацювали камери фіксації порушень ПДР. АДРЕСИ
Сьогодні, 10:24
Лукашенко не хоче воювати з Україною: боїться відповіді й санкцій, – розвідка Великої Британії
Сьогодні, 10:10
В селі на Волині, де виріс учасник Kalush Orchestra, радіють перемозі та роблять ремікси
Сьогодні, 09:59
На війні з Росією загинули староста села Соловичі Ярослав Кашуба та його односельчанин Олександр Лапчук
Сьогодні, 09:35
Медіа