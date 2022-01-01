Від сьогодні на Волині запрацювали камери фіксації порушень ПДР. АДРЕСИ





Про це Олексій Білошицький.



"Фіксація порушень в автоматичному режимі повертається. Війна внесла багато корективів до нашого звичного життя. З початку війни були вимкнені камери автоматичної фіксації здебільшого із стратегічною метою. Але в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання ПДР також продовжує щодня вбивати наших громадян. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими.



Система автоматичної фіксації вже відмінно себе зарекомендувала та довела свою ефективність до війни. Й наразі готова повернутись до роботи", - йдеться в повідомленні.



Білошицький зазначив, що з 16 травня на автомобільних дорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.



Наразі працюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях.



У Луцьку працюють чотири камери за такими адресами:



вул. Ковельська, 147 напрямок спрямування приладу вул. Лєскова;



вул. В'ячеслава Чорновола, 17 напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха;



вул. Ковельська, 144 напрямок спрямування приладу вул. Старицького;



вул. Конякіна, 18А напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська.



Загалом на Волині працюють ще три камери:



на 19 км+098 автодороги Н-22 напрямок спрямування місто Володимир-Волинський;



на 95 км+200 автодороги H-22 напрямок спрямування місто Луцьк;



на 444 км+971 автодороги M-07 напрямок спрямування місто Любомль.



Нагадаємо, раніше повідомлялось, що через збільшення аварійності на дороги Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від сьогодні, 16 травня, на Волині запрацювали камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України"Фіксація порушень в автоматичному режимі повертається. Війна внесла багато корективів до нашого звичного життя. З початку війни були вимкнені камери автоматичної фіксації здебільшого із стратегічною метою. Але в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання ПДР також продовжує щодня вбивати наших громадян. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими.Система автоматичної фіксації вже відмінно себе зарекомендувала та довела свою ефективність до війни. Й наразі готова повернутись до роботи", - йдеться в повідомленні.Білошицький зазначив, що з 16 травня на автомобільних дорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.Наразі працюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях.вул. Ковельська, 147 напрямок спрямування приладу вул. Лєскова;вул. В'ячеслава Чорновола, 17 напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха;вул. Ковельська, 144 напрямок спрямування приладу вул. Старицького;вул. Конякіна, 18А напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська.на 19 км+098 автодороги Н-22 напрямок спрямування місто Володимир-Волинський;на 95 км+200 автодороги H-22 напрямок спрямування місто Луцьк;на 444 км+971 автодороги M-07 напрямок спрямування місто Любомль.Нагадаємо, раніше повідомлялось, що через збільшення аварійності на дороги Волині повернеться фіксація швидкісного режиму

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