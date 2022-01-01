Від сьогодні на Волині запрацювали камери фіксації порушень ПДР. АДРЕСИ

Від сьогодні на Волині запрацювали камери фіксації порушень ПДР. АДРЕСИ
Від сьогодні, 16 травня, на Волині запрацювали камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"Фіксація порушень в автоматичному режимі повертається. Війна внесла багато корективів до нашого звичного життя. З початку війни були вимкнені камери автоматичної фіксації здебільшого із стратегічною метою. Але в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання ПДР також продовжує щодня вбивати наших громадян. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими.

Система автоматичної фіксації вже відмінно себе зарекомендувала та довела свою ефективність до війни. Й наразі готова повернутись до роботи", - йдеться в повідомленні.

Білошицький зазначив, що з 16 травня на автомобільних дорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Наразі працюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях.

У Луцьку працюють чотири камери за такими адресами:

вул. Ковельська, 147 напрямок спрямування приладу вул. Лєскова;

вул. В'ячеслава Чорновола, 17 напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха;

вул. Ковельська, 144 напрямок спрямування приладу вул. Старицького;

вул. Конякіна, 18А напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська.

Загалом на Волині працюють ще три камери:

на 19 км+098 автодороги Н-22 напрямок спрямування місто Володимир-Волинський;

на 95 км+200 автодороги H-22 напрямок спрямування місто Луцьк;

на 444 км+971 автодороги M-07 напрямок спрямування місто Любомль.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що через збільшення аварійності на дороги Волині повернеться фіксація швидкісного режиму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: камери відеофіксації порушення ПДР, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розшукують переселенку з Харківщини, яка тимчасово проживала у монастирі
Сьогодні, 10:35
Від сьогодні на Волині запрацювали камери фіксації порушень ПДР. АДРЕСИ
Сьогодні, 10:24
Лукашенко не хоче воювати з Україною: боїться відповіді й санкцій, – розвідка Великої Британії
Сьогодні, 10:10
В селі на Волині, де виріс учасник Kalush Orchestra, радіють перемозі та роблять ремікси
Сьогодні, 09:59
На війні з Росією загинули староста села Соловичі Ярослав Кашуба та його односельчанин Олександр Лапчук
Сьогодні, 09:35
Схожі новини
На Волині знову запрацюють камери фіксації порушень ПДР На Волині знову запрацюють камери фіксації порушень ПДР
09 травень, 17:50
На Волині розшукують переселенку з Харківщини, яка тимчасово проживала у монастирі На Волині розшукують переселенку з Харківщини, яка тимчасово проживала у монастирі
Сьогодні, 10:35
В селі на Волині, де виріс учасник Kalush Orchestra, радіють перемозі та роблять ремікси В селі на Волині, де виріс учасник Kalush Orchestra, радіють перемозі та роблять ремікси
Сьогодні, 09:59
На війні з Росією загинули староста села Соловичі Ярослав Кашуба та його односельчанин Олександр Лапчук На війні з Росією загинули староста села Соловичі Ярослав Кашуба та його односельчанин Олександр Лапчук
Сьогодні, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зробимо усе, щоб «Євробачення-2023» приймав Маріуполь, – Зеленський
15 травень, 02:40
 1
На Волині розшукують переселенку з Харківщини, яка тимчасово проживала у монастирі
Сьогодні, 10:35
 0
Від сьогодні на Волині запрацювали камери фіксації порушень ПДР. АДРЕСИ
Сьогодні, 10:24
 0
Лукашенко не хоче воювати з Україною: боїться відповіді й санкцій, – розвідка Великої Британії
Сьогодні, 10:10
 0
В селі на Волині, де виріс учасник Kalush Orchestra, радіють перемозі та роблять ремікси
Сьогодні, 09:59
 0
Медіа
відео
1/8