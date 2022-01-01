Росія втратила на війні з Україною 27 700 військових





Про це свідчать



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05

орієнтовно склали:



- особового складу - близько 27 700 (+300) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 1228 (+8) од,

- бойових броньованих машин ‒ 2974 (+16) од,

- артилерійських систем – 577 (+22) од,

- РСЗВ - 195 (+0) од,

- засоби ППО - 89 (+0) од,

- літаків – 200 (+0) од,

- гелікоптерів – 165 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 427 (+11),

- крилаті ракети - 97 (+2),

- кораблі /катери - 13 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 2101 (+14) од,

- спеціальна техніка - 42 (+0).



Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія на українській землі вже втратила 27 700 своїх вояк, щонайменше 1228 танків.Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05орієнтовно склали:- особового складу - близько 27 700 (+300) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1228 (+8) од,- бойових броньованих машин ‒ 2974 (+16) од,- артилерійських систем – 577 (+22) од,- РСЗВ - 195 (+0) од,- засоби ППО - 89 (+0) од,- літаків – 200 (+0) од,- гелікоптерів – 165 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 427 (+11),- крилаті ракети - 97 (+2),- кораблі /катери - 13 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 2101 (+14) од,- спеціальна техніка - 42 (+0).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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