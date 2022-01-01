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Росія втратила на війні з Україною 27 700 військових

Росія втратила на війні з Україною 27 700 військових
Росія на українській землі вже втратила 27 700 своїх вояк, щонайменше 1228 танків.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05
орієнтовно склали:

- особового складу - близько 27 700 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1228 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2974 (+16) од,
- артилерійських систем – 577 (+22) од,
- РСЗВ - 195 (+0) од,
- засоби ППО - 89 (+0) од,
- літаків – 200 (+0) од,
- гелікоптерів – 165 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 427 (+11),
- крилаті ракети - 97 (+2),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2101 (+14) од,
- спеціальна техніка - 42 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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