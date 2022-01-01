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Росіяни вдарили ракетами по Одещині: важко поранили маленьку дитину

Росіяни вдарили ракетами по Одещині: важко поранили маленьку дитину
16 травня росіяни завдали ракетного удару з літаків стратегічної авіації по Одесі.

Про це повідомляє в телеграм-каналі Одеської міської ради з посиланням на оперативне командування "Південь".

"Внаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації, уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники і слідчо-оперативна група.

Ворог продовжує атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман. Але влучає у мирних мешканців. Попередньо, постраждалі 2 дорослих і важко поранена маленька дитина. Решта інформації уточнюється",- йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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