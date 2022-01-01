Росіяни вдарили ракетами по Одещині: важко поранили маленьку дитину





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"Внаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації, уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники і слідчо-оперативна група.



Ворог продовжує атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман. Але влучає у мирних мешканців. Попередньо, постраждалі 2 дорослих і важко поранена маленька дитина. Решта інформації уточнюється",- йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 травня росіяни завдали ракетного удару з літаків стратегічної авіації по Одесі.Про це повідомляє в телеграм-каналі Одеської міської ради з посиланням на оперативне командування "Південь"."Внаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації, уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники і слідчо-оперативна група.Ворог продовжує атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман. Але влучає у мирних мешканців. Попередньо, постраждалі 2 дорослих і важко поранена маленька дитина. Решта інформації уточнюється",- йдеться в повідомленні.

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