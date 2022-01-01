Волинь прийняла 65 724 переселенці





Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



За минулі вихідні розміщено та забезпечено речами першої необхідності понад пів сотні переселенців.



Найбільше вимушених переселенців розселено у Луцькому районі (з врахуванням міста Луцьк) - 23850 осіб.



Наразі в області можливо додатково розмістити до 2 тисяч осіб. (приватний сектор, комунальні заклади, хостели, тощо).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За час повномасштабної війни Волинь прийняла 65 724 вимушено переселених українців.Про це повідомляє голова Волинської ОВАЗа минулі вихідні розміщено та забезпечено речами першої необхідності понад пів сотні переселенців.Найбільше вимушених переселенців розселено у Луцькому районі (з врахуванням міста Луцьк) - 23850 осіб.Наразі в області можливо додатково розмістити до 2 тисяч осіб. (приватний сектор, комунальні заклади, хостели, тощо).

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