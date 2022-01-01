Волинь прийняла 65 724 переселенці
Сьогодні, 11:16
За час повномасштабної війни Волинь прийняла 65 724 вимушено переселених українців.
Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
За минулі вихідні розміщено та забезпечено речами першої необхідності понад пів сотні переселенців.
Найбільше вимушених переселенців розселено у Луцькому районі (з врахуванням міста Луцьк) - 23850 осіб.
Наразі в області можливо додатково розмістити до 2 тисяч осіб. (приватний сектор, комунальні заклади, хостели, тощо).
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Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
За минулі вихідні розміщено та забезпечено речами першої необхідності понад пів сотні переселенців.
Найбільше вимушених переселенців розселено у Луцькому районі (з врахуванням міста Луцьк) - 23850 осіб.
Наразі в області можливо додатково розмістити до 2 тисяч осіб. (приватний сектор, комунальні заклади, хостели, тощо).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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