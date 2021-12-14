На Волині п'яний мотоцикліст врізався в електроопору: його госпіталізували





ПРо це



22-річний керманич мотоцикла Viper не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та зіткнувся з електроопорою. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



Попередньо відомо, що він був у стані алкогольного сп’яніння. Триває розслідування.



Відомості внесли у ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, близько першої години ночі, в селі Мала Глуша сталася аварія з мотоциклістом.ПРо це повідомляє пресслужба поліції Волині.22-річний керманич мотоцикла Viper не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та зіткнувся з електроопорою. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Попередньо відомо, що він був у стані алкогольного сп’яніння. Триває розслідування.Відомості внесли у ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини ДТП.

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