На Волині п'яний мотоцикліст врізався в електроопору: його госпіталізували
Сьогодні, 11:34
Сьогодні, близько першої години ночі, в селі Мала Глуша сталася аварія з мотоциклістом.
ПРо це повідомляє пресслужба поліції Волині.
22-річний керманич мотоцикла Viper не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та зіткнувся з електроопорою. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Попередньо відомо, що він був у стані алкогольного сп’яніння. Триває розслідування.
Відомості внесли у ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини ДТП.
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ПРо це повідомляє пресслужба поліції Волині.
22-річний керманич мотоцикла Viper не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та зіткнувся з електроопорою. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Попередньо відомо, що він був у стані алкогольного сп’яніння. Триває розслідування.
Відомості внесли у ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини ДТП.
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