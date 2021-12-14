На Волині п'яний мотоцикліст врізався в електроопору: його госпіталізували

На Волині п'яний мотоцикліст врізався в електроопору: його госпіталізували
Сьогодні, близько першої години ночі, в селі Мала Глуша сталася аварія з мотоциклістом.

ПРо це повідомляє пресслужба поліції Волині.

22-річний керманич мотоцикла Viper не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та зіткнувся з електроопорою. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Попередньо відомо, що він був у стані алкогольного сп’яніння. Триває розслідування.

Відомості внесли у ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини ДТП.


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Теги: Волинь, мотоцикліст, електроопора, госпіталізували
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