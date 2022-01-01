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До середини березня здалися в полон близько ста російських танкістів, – розвідка

До середини березня здалися в полон близько ста російських танкістів, – розвідка
Воєнна розвідка України здобула документальні підтвердження втрат живої сили та техніки 1 танкової армії збройних сил країни-окупанта.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Вивчення та аналіз добутих документів дозволив встановити перелік підрозділів, які беруть участь у військовому вторгненні на територію України, військові звання та прізвища окупантів, які під час ведення бойових дій загинули, пропали безвісти, потрапили в полон або отримали поранення.

Станом на 15 березня 2022 року загальні втрати 1 російської танкової армії становили 409 осіб. Українськими воїни ліквідували 61 та поранили 209 окупантів. Лише за перші два тижні війни зникли безвісти 44 російські танкісти та 96 окупантів зі складу цієї армії вирішили зберегти свої життя та здалися в полон.

За цей же час, захисниками України було знищено та захоплено 308 одиниць бойової техніки зі складу зазначеної армії окупантів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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