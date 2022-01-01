«Очень много 300-х... Это ужас. Я увольняться буду», – окупант скаржиться товаришу на втрати
Сьогодні, 12:34
Війна в Україні стала пеклом для російських окупантів.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Вони самі так її називають, відчувши силу наших захисників.
Тож єдине, про що мріють зараз – вижити, звільнитися з армії і більше ніколи не повертатися в Україну.
Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.
«У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, всё… я просто приеду в Алейск, я служить не буду… всё. Я честно, я увольняться буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет…» – розповідає другу окупант, який воює на Луганському напрямку.
За його словами, у них вже згоріли всі машини, а особового складу залишилося півбатальйону. Тож тепер у їхній алтайський край возитимуть багато 200-их.
«Знаешь, это ужас… отвечаю. Это просто ад настоящий, как в фильме ужасов!» – резюмує загарбник.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Вони самі так її називають, відчувши силу наших захисників.
Тож єдине, про що мріють зараз – вижити, звільнитися з армії і більше ніколи не повертатися в Україну.
Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.
«У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, всё… я просто приеду в Алейск, я служить не буду… всё. Я честно, я увольняться буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет…» – розповідає другу окупант, який воює на Луганському напрямку.
За його словами, у них вже згоріли всі машини, а особового складу залишилося півбатальйону. Тож тепер у їхній алтайський край возитимуть багато 200-их.
«Знаешь, это ужас… отвечаю. Это просто ад настоящий, как в фильме ужасов!» – резюмує загарбник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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