«Очень много 300-х... Это ужас. Я увольняться буду», – окупант скаржиться товаришу на втрати





Про це



Вони самі так її називають, відчувши силу наших захисників.

Тож єдине, про що мріють зараз – вижити, звільнитися з армії і більше ніколи не повертатися в Україну.



Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.



«У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, всё… я просто приеду в Алейск, я служить не буду… всё. Я честно, я увольняться буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет…» – розповідає другу окупант, який воює на Луганському напрямку.



За його словами, у них вже згоріли всі машини, а особового складу залишилося півбатальйону. Тож тепер у їхній алтайський край возитимуть багато 200-их.



«Знаешь, это ужас… отвечаю. Это просто ад настоящий, как в фильме ужасов!» – резюмує загарбник.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна в Україні стала пеклом для російських окупантів.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Вони самі так її називають, відчувши силу наших захисників.Тож єдине, про що мріють зараз – вижити, звільнитися з армії і більше ніколи не повертатися в Україну.Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.«У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, всё… я просто приеду в Алейск, я служить не буду… всё. Я честно, я увольняться буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет…» – розповідає другу окупант, який воює на Луганському напрямку.За його словами, у них вже згоріли всі машини, а особового складу залишилося півбатальйону. Тож тепер у їхній алтайський край возитимуть багато 200-их.«Знаешь, это ужас… отвечаю. Это просто ад настоящий, как в фильме ужасов!» – резюмує загарбник.

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