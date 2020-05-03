Німеччина відмовиться від російської нафти до кінця року

Німеччина відмовиться від російської нафти до кінця року
Німеччина планує припинити імпорт російської нафти на кінець року, навіть якщо Євросоюзу не вдасться домовитися про загальну заборону в рамках наступного пакета санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg із посиланням на урядові джерела.

За словами офіційних осіб, зусилля щодо укладання угод з альтернативними постачальниками продовжуються, і уряд впевнений, що зможе вирішити проблеми з логістикою, що залишилися, протягом наступних шести-семи місяців.

За даними Міністерства економіки в Берліні, частка російської нафти в Німеччині вже знизилася до 12% із приблизно 35% до війни в Україні.

Інші проблеми включають отримання достатньої кількості альтернативної нафти для ключового східнонімецького нафтопереробного заводу, який значною мірою залежить від російської нафти через трубопровід "Дружба" і управляється "Роснефтью".

Нафтопереробний завод у Шведті, який забезпечує постачання палива для міжнародного аеропорту Берліна, більшості заправних станцій у столиці та прилеглій землі Бранденбург, має забезпечити альтернативні постачання через німецький балтійський порт Росток.

Старий трубопровід, що з’єднує Росток і Шведт, можна використовувати, але його відносно невеликий розмір означає, що наразі він може покривати лише близько 60% повної потужності НПЗ, сказали чиновники. Влада працює над підвищенням тиску в трубопроводі та модернізацією інфраструктури, щоб більше нафти могло надходити до Шведта.

Також розглядається питання покриття попиту на паливо в аеропорту Берліна з іншого нафтопереробного заводу, можливо, в Баварії.

Очікується, що нафтові санкції та енергетична безпека будуть у центрі уваги цього тижня, коли Шольц вирушить до Нідерландів для переговорів із прем'єр-міністром Марком Рютте у четвер і прийме еміра Катару у Берліні у п'ятницю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Німеччина, російська нафта, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Луганщині від рук російського окупанта загинув волинянин Владислав Бігун
Сьогодні, 12:46
«Очень много 300-х... Это ужас. Я увольняться буду», – окупант скаржиться товаришу на втрати
Сьогодні, 12:34
Німеччина відмовиться від російської нафти до кінця року
Сьогодні, 12:12
До середини березня здалися в полон близько ста російських танкістів, – розвідка
Сьогодні, 12:00
На Волині трактор злетів у кювет: пасажира з переломами госпіталізували
Сьогодні, 11:47
Схожі новини
Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту
29 квітень, 09:41
Канцлер Німеччини анонсував нові санкції, які відчує Путін та його прибічники Канцлер Німеччини анонсував нові санкції, які відчує Путін та його прибічники
04 квітень, 03:06
Німеччина зупиняє сертифікацію російського газопроводу «Північний потік-2» Німеччина зупиняє сертифікацію російського газопроводу «Північний потік-2»
22 лютий, 13:38
В Німеччині закликали скасувати санкції проти Росії В Німеччині закликали скасувати санкції проти Росії
03 травень, 2020, 11:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зробимо усе, щоб «Євробачення-2023» приймав Маріуполь, – Зеленський
15 травень, 02:40
 1
П'яного волинянина за кермом Opel затримали на одному із блокпостів
Сьогодні, 13:36
 0
Волинська 14 ОМБр здобула трофейну російську БМП-3. ФОТО
Сьогодні, 13:24
 0
Збірна України здобула найбільше медалей на Дефлімпіаді-2021
Сьогодні, 13:00
 0
На Луганщині від рук російського окупанта загинув волинянин Владислав Бігун
Сьогодні, 12:46
 0
Медіа
відео
1/8