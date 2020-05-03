Німеччина відмовиться від російської нафти до кінця року





Як повідомляє "



За словами офіційних осіб, зусилля щодо укладання угод з альтернативними постачальниками продовжуються, і уряд впевнений, що зможе вирішити проблеми з логістикою, що залишилися, протягом наступних шести-семи місяців.



За даними Міністерства економіки в Берліні, частка російської нафти в Німеччині вже знизилася до 12% із приблизно 35% до війни в Україні.



Інші проблеми включають отримання достатньої кількості альтернативної нафти для ключового східнонімецького нафтопереробного заводу, який значною мірою залежить від російської нафти через трубопровід "Дружба" і управляється "Роснефтью".



Нафтопереробний завод у Шведті, який забезпечує постачання палива для міжнародного аеропорту Берліна, більшості заправних станцій у столиці та прилеглій землі Бранденбург, має забезпечити альтернативні постачання через німецький балтійський порт Росток.



Старий трубопровід, що з’єднує Росток і Шведт, можна використовувати, але його відносно невеликий розмір означає, що наразі він може покривати лише близько 60% повної потужності НПЗ, сказали чиновники. Влада працює над підвищенням тиску в трубопроводі та модернізацією інфраструктури, щоб більше нафти могло надходити до Шведта.



Також розглядається питання покриття попиту на паливо в аеропорту Берліна з іншого нафтопереробного заводу, можливо, в Баварії.



Очікується, що нафтові санкції та енергетична безпека будуть у центрі уваги цього тижня, коли Шольц вирушить до Нідерландів для переговорів із прем'єр-міністром Марком Рютте у четвер і прийме еміра Катару у Берліні у п'ятницю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина планує припинити імпорт російської нафти на кінець року, навіть якщо Євросоюзу не вдасться домовитися про загальну заборону в рамках наступного пакета санкцій.Як повідомляє " Європейська правда ", про це пише Bloomberg із посиланням на урядові джерела.За словами офіційних осіб, зусилля щодо укладання угод з альтернативними постачальниками продовжуються, і уряд впевнений, що зможе вирішити проблеми з логістикою, що залишилися, протягом наступних шести-семи місяців.За даними Міністерства економіки в Берліні, частка російської нафти в Німеччині вже знизилася до 12% із приблизно 35% до війни в Україні.Інші проблеми включають отримання достатньої кількості альтернативної нафти для ключового східнонімецького нафтопереробного заводу, який значною мірою залежить від російської нафти через трубопровід "Дружба" і управляється "Роснефтью".Нафтопереробний завод у Шведті, який забезпечує постачання палива для міжнародного аеропорту Берліна, більшості заправних станцій у столиці та прилеглій землі Бранденбург, має забезпечити альтернативні постачання через німецький балтійський порт Росток.Старий трубопровід, що з’єднує Росток і Шведт, можна використовувати, але його відносно невеликий розмір означає, що наразі він може покривати лише близько 60% повної потужності НПЗ, сказали чиновники. Влада працює над підвищенням тиску в трубопроводі та модернізацією інфраструктури, щоб більше нафти могло надходити до Шведта.Також розглядається питання покриття попиту на паливо в аеропорту Берліна з іншого нафтопереробного заводу, можливо, в Баварії.Очікується, що нафтові санкції та енергетична безпека будуть у центрі уваги цього тижня, коли Шольц вирушить до Нідерландів для переговорів із прем'єр-міністром Марком Рютте у четвер і прийме еміра Катару у Берліні у п'ятницю.

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