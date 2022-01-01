На Луганщині від рук російського окупанта загинув волинянин Владислав Бігун

Бігун Владислав Вікторович.



Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.



Владислав Бігун проходив військову службу за контрактом з грудня 2019 року на посаді старшого навідника 2 міномету І мінометного взводу І мінометної батареї І механізованого батальйону.



Старший солдат загинув 13 травня поблизу населеного пункту Золоте Луганської області, в ході артилерійського обстрілу позицій І механізованого батальйону військової частини під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює ширі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!



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