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На Луганщині від рук російського окупанта загинув волинянин Владислав Бігун

На Луганщині від рук російського окупанта загинув волинянин Владислав Бігун
У війні із Росією загинув мешканець с.Боголюби Луцької міської територіальної громади 25-річний Бігун Владислав Вікторович.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Владислав Бігун проходив військову службу за контрактом з грудня 2019 року на посаді старшого навідника 2 міномету І мінометного взводу І мінометної батареї І механізованого батальйону.

Старший солдат загинув 13 травня поблизу населеного пункту Золоте Луганської області, в ході артилерійського обстрілу позицій І механізованого батальйону військової частини під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює ширі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

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Теги: загинув, військовий, Волинь, війна, Росія
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